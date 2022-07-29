Manavgat’ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu Gece yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde gece saatlerinde 4 farklı adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ve uyuşturucu aparatlarıyla birlikte 9 şüpheli şahıs yakalandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, Manavgat’ta bulunan uyuşturucu madde ticareti veya uyuşturucu madde kullanımının olabileceği değerlendirilen 4 farklı adrese 00.00 ile 03.00 saatleri arasında eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik Madde Arama Köpeği Pars’ın da katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içilmesinde kullanılan aparat ve payplar ele geçirilirken, 9 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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