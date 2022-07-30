11. Kemer Yörük Festivali başladı

Bu yıl 11.’ncisi düzenlenen Kemer Yörük Festivali Kemer Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda yapılan festival alanına kurulan yörük çadırlarını çok sayıda davetli ilgiyle gezdi.Festival bünyesinde Kemer Efsane Halk Oyunları grubu folklor gösterisi sundu, davetlilere keşkek dağıtıldı.

Çeşitli etkinlikler ve dans gösterilerinin ardından sahneye, Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası çıktı.Yaklaşık 100 kişilik kadrosuyla 3 saat sahnede kalan orkestranın şefliğini Furkan Üstündağ, solistliğini ise Füsun Sovuksu ve Yusuf Deniz yaptı.Orkestranın verdiği konseri izlemeye gelen yerli ve yabancı misafirler eğlenceli ve keyifli bir gece yaşadı.



Kemer’in son göçer yörüğü Ali Karakoyunlu’nun belgeseli gösterildi

Festival çerçevesinde Kemer Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla yaklaşık 3 ayda çektiği ve yörük kültürünü yaşatmaya devam eden Kemer'in son göçer yörüğü olan Ali Karakoyunlu'nun belgeselinin gösterimi de yapıldı.Gelecek nesillere yörük kültürünü anlatmak ve yaymak için büyük emekler harcanarak yapılan belgesel, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Çeşitli yöresel müziklerle gönüllerince eğlenen davetliler, Başkan Topaloğlu’nun zeybek oynamasını ilgiyle izledi. Ayrıca Başkan Topaloğlu ve eşi Fikriye Topaloğlu da karşılıklı yöresel müzik eşliğinde oynadı.



Yörük, sözünün eri, mert, çalışkan ve üretken olur

Festivalde konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrasının herkese müzik ziyafeti yaşatmasından dolayı kendilerini tebrik ettiğini söyledi.Kemer Yörükler Derneği’nin 10 yıldır şenlik havasında etkinlik düzenlediğini hatırlatarak, “10 yıl boyunca her türlü zorluğa rağmen bu işin üstesinden geldiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu işi festivale dönüştürelim istedik. Gençlerimize yörük kültürünü anlatalım istedik. Pandemi sürecinde yapamadık. Bu yıl biraz geç de olsa yaptık. Yörük, sözünün eri, mert, çalışkan ve üretken olur. Onun için herkes yörüklüğü ile gurur duyar. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.” demiştir. Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.Kemer Yörükler Derneği Başkanı Turhan Arslan ise bugüne kadar yaylada yapılan festivali bu yıl Kemer’in merkezinde başlamasını sağlayan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür ettiğini söyledi.Arslan, pazar günü çeşitli etkinlikler ve Sümer Ezgü konseri ile sona erecek olan festivale tüm Kemerlileri davet ettiğini kaydetti.Başkan Topaloğlu, festivalin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Festival, pazar günü saat 10.00’da Ovacık Yaylasında yapılacak olan çeşitli etkinlikler ve Sümer Ezgü konseri ile sona erecek.

Kemer Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Kemer Yörükler Derneği tarafından düzenlenen festivale, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Baki Yalın, Kemer Belediye meclis üyeleri Mustafa Bilici, Hasan Ali Acar, Mustafa Tıraş, Recep Yılmaz, Emrah Ayhan, Ferhan Fidan, Kemer Yörükler Derneği Başkanı Turhan Arslan, Kemer Yörük Beyi Durmuş Can, CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, Kemer’in son göçer yörüğü Ali Karakoyunlu, vatandaşlar ve çok sayıda yerli ve yabancı misafir katıldı.

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