Direğe çarpan motosikletin sürücüsü öğretmen öldü

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kullandığı motosikletle aydınlatma direğine çarpan fizik öğretmeni ve müzisyen Hakkı Sucugil (36), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah erken saatlerde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı´nda meydana geldi. Fizik öğretmeni ve aynı zamanda müzisyenlik yapan Hakkı Sucugil, kontrolünü kaybettiği 07 ALU 287 plakalı motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı. Sucugil, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Hakkı Sucugil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-07-30 10:34:49



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