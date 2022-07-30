Ağaca çarpıp alev alan otomobilde yaşamını yitirdi (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Antalya'da kaldırımdaki ağaca çarpıp alev alan otomobilde yaşamını yitiren sürücünün kimliği belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan incelemede sürücünün Ömer Nalbant (24) olduğu belirlendi.

Ömer Nalbant'ın tatil için Antalya'ya geldiği ve bir kafede parttime çalıştığı öğrenildi. Nalbant'ın cenazesinin yapılacak otopsi sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Yalova'ya gönderileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-07-30 12:12:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.