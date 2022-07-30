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Diş polikliniğinde baston ve uçan tekmeli kira anlaşmazlığı kavgası Tehdit ve kavga anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

İHA

Diş polikliniğinde baston ve uçan tekmeli kira anlaşmazlığı kavgası Tehdit ve kavga anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Antalya’da baba ve oğulları, aralarında kira anlaşmazlığı iddiasıyla husumeti bulunan kişiye ait özel bir diş polikliniğine gelip önce tüm çalışan personelleri toplayıp aradığı kişiyi sordu, ardından olay yerine gelen poliklinik yetkilisine baston, yumruk ve uçan tekmelerle saldırdı. Şahıslar, kavgaya sonradan müdahil olan poliklinik personelini de darp etti. Taraflar polis müdahalesiyle ayrılırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, 14 Temmuz Perşembe günü Konyaaltı İlçesi Kuşkavağı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki özel bir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yaşandı. İddiaya göre, poliklinik yetkilisi Enver Göktaş ile Veysel. D. arasında kira ve tahliye konularında husumet oluştu. Ardından polikliniğe gelen Ali. D. ve oğlu Osman. D., Enver Göktaş ve diş hekimi kardeşi diş hekimi kardeşi Ahmet Göktaş'ı sordu. Şahısların tehditler savurması üzerine durum polise bildirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin sözlü ifadesine başvurduğu sırada bir süre sonra, Enver Göktaş işyerine geldi. Bu sırada taraflardan Ali. D. elindeki bastonla, oğulları Osman. D. ve Abidin D., tekme ve yumruklarla Enver Göktaş ile kavgaya sonradan dahil olan poliklinik çalışanı Ahmet Hakan Çelik’i darp etmeye başladı. Polis kavgayı biber gazıyla ayırmaya çalıştı. Bir süre daha süren darp sonrası taraflar ekiplerin araya girmesiyle ayrıldı. Yaralanan Göktaş ve Çelik, tedavi için hastaneye kaldırılırken, şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerin ardından şahıslar serbest bırakıldı.

“Bütün çalışanlar buraya toplansın çabuk”
Olay anıysa işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahısların polikliniğe gelip tehditler savurması, Osman. D.’nin, ‘En yetkili kişiniz kim burada. Onu buraya çağır, bütün çalışanlar buraya toplansın çabuk. Gelmiyorlarsa ben bu mekanı dağıtacağım” sözleri yer aldı. Görüntülerin devamında ise işyerine gelen Enver Göktaş şahısların saldırıp darp etmeleri, kavgaya sonradan müdahil olan Ahmet Hakan Çelik’i de aynı şekilde darp etmeleri kameralara yansıdı.

“Arkadaşımız 2 gün hastanede yattı, onlar bir günde serbest bırakıldı”
Yaşadıklarını anlatan Enver Göktaş, kendisini darp eden kişilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Göktaş, “Yola çıkıp kliniğe geldiğimde polisler oradaydı ve bu şahısların ifadelerini alıyordu. Bu sırada ben de polislerle konuşup durumu anlatmak istedim. O esnada bu şahıslar bize saldırmaya başladı. Darp yaşadık maalesef. Ardından polis ekipleri ayırdı. Hasta rolünde geliyorlar. Ben ve kardeşim orada olmayınca bu sefer şahsın oğlu gelip görevli arkadaşımıza yüksek bir sesle bağırarak ‘bütün personeli buraya dizin, hepinizin ifadesini alacağım’ gibisinden bir konuşma yapıyor. Ben ve çalışanımızı darp ettiler. Çalışan arkadaşımızın kafatasında bir kırık oluştu, 2 gün hastanede yattı. Şikayetçi olduk, bir gece nezarette kaldılar ertesi gün serbest kaldılar. Arkadaşımız 2 gün hastanede yattığı halde, kendileri ertesi günü serbest bırakıldı” dedi.

“İşyerinde çalışan birçok sağlık çalışanı arkadaşımızı korkuttular”
Adil bir yargılanma istediğini belirten Göktaş, “Bu olaydan sonra tekrar tehditlerine devam ettiler, aynı binayı kullanıyorlar. Bizim savcılıktan talebimiz tutuklanmalarıydı. İşin içinde hakaret, tehdit ve işyerini basma var. İşyerinde çalışan birçok sağlık çalışanı arkadaşımızı korkuttular. Darp olayı da var. Hasta olan çoğu kişi de buna şahit oldu. Bu şahıslar sonuç itibariyle sağlık kurumuna saldırdı” diye konuştu.

Avukat Ceren Cabukoğlu: “Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz”
Göktaş’ın avukatı Ceren Çabukoğlu ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Göktaş, “ Söz konusu kişiler arasındaki husumetten ziyade, bir baba ve üç oğlu beraber gelip bir sağlık merkezini basıyorlar. Hasta olarak giriyorlar buraya. Bu doktorlarla görüşmek istiyorum diyorlar, doktorlar orada olmayınca ‘bütün sağlık çalışanlarını önüme dizin’ diyor. Polise durum bildiriliyor. Müvekkilim polisler olduğuna güvenerek işyerine geliyor. Polislerin önünde darp ediliyor. Yanındaki çalışan da öldüresiye darp ediliyor. Adamın kafasında kırıklar var. Ölecek diye çok korktuk. Biz tutuklama talep ettik. 1 gün nezarethanede kaldılar ve ardından salıverildiler ve bunun akabinde de soluğu müvekkilimin yanında aldılar. İtirazlarımızı yaptık, adaletin tecelli etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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