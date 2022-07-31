KPSS'yi saniyelerle kaçırdı



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) kapıların kapanmasından saniyeler sonra gelen kadın aday, yetkililerce içeri alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bugün yaptığı KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı. Sınavın yapıldığı binalara saat 10.00'dan sonra adaylar alınmadı. Akdeniz Üniversitesi'nde de adaylar ile yakınları yoğunluk oluşturdu. Kalabalık nedeniyle araç girişlerinde uzun kuyruklar meydana geldi. AÜ Eğitim Fakültesi'nde de adaylar, kimlik kontrollerinin ardından tek tek sınıflara alındı. Kapıların kapanmasına 5 dakika kala adaylar, koşarak sınav binasına giriş yaptı.

RİCA ETTİ, KABUL EDİLMEYİNCE KIZDI

Saat 10.00'da kapıların kapanmasından saniyeler sonra bir aday, sınav binasına koşarak geldi. Fakat sınav yetkilileri kapıyı açmadı. Üzgün olduğu görülen kadın aday bina önünden ayrılırken, bahçede bekleyen bir kişi adayın içeri alınmasını rica etti. Yetkililerden olumsuz yanıt alan kişi, daha sonra duruma tepki gösterdi.

Sınavın başlamasının ardından adaylar içeride ter dökerken, dışarıda bekleyen aileler ise gölgelik alanlarda dua okuyarak, yakınlarını bekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-07-31 11:51:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.