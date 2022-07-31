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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Metruk binada şüpheli ölüm

İHA

Metruk binada şüpheli ölüm

Antalya’da kullanılmayan metruk binada bir kişinin cansız bedeni bulundu. 25 yaşında olduğu tahmin edilen şahsın üzerinden kimlik çıkmadı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2863 Sokak üzerindeki metruk bir binada meydana geldi. Bina önünden geçen vatandaşlar içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Seslenmelerine rağmen şahıstan cevap alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarla bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 25 yaşlarında olduğu ve mahalle halkı tarafından Serkan ismi ile tanındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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