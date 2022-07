Alanya Belediyesi okullarda mesai yapıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya genelinde öğrencilerin sosyal ve fiziksel donatıları yüksek ortamlarda eğitimöğretim yapabilmelerini sağlamak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in çalışmalarıyla Alanya'ya yeni eğitim yuvaları kazandırılırken, aynı zamanda mevcut okulların derslik ve benzeri eksikliklerinin giderilmesi için de Alanya Belediyesi ekipleri tarafından hummalı bir çalışma kesintisiz olarak sürdürülüyor. Son olarak Alanya Tahir Tuluk Ortaokulu'nda yeni derslik yapımı için çalışma başlatıldı.

Okul aile birliğinden Başkan Yücel’e teşekkür

Alanya Tahir Tuluk Ortaokulu Okul Aile Birliği Üyeleri, “Talebimiz üzerine Alanya Belediyesi tarafından okulumuza derslik kazandırma çalışmaları çerçevesinde iki adet derslik yapılıyor. Böylelikle, öğrencilerimizin daha verimli eğitim öğretim hizmeti alabilmeleri için sınıf mevcutları ideal seviyeye çekilmiş olacak. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde boyama çalışması da yapılacak. Bu konuda her zaman olduğu gibi bizden desteklerini esirgemeyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

“Çocuklarımız için her an teyakkuzdayız”

Kentimizde yaşayan çocukların ve gençlerin iyi bir eğitim alabilmeleri için eğitimin her alanında çalışma yaptıklarını belirten Başkan Yücel, "Her zaman çocuklarımızın ve eğitimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz, eğitim yerel yönetim olarak bizim birinci önceliğimiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.