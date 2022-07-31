Serinlemek için çaya giren genç kayboldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde serinlemek için Köprüçay'a giren genç akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Bölgede genci arama çalışmaları başlatıldı.



Olay, Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile beraber tatil ve piknik yapmak için mahalleye gelen Mehmet Özdemir (28), serinlemek için Köprüçay'a girdi. Genç bir süre sonra akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arama ekibi sevk edildi. Kaybolan şahsı karadan ve su üzerinden arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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