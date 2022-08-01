Albayrak ve Erdoğan'dan EYOF'ta 2 gümüş madalya

Yüzme milli takımı kafilesinde yer alan Antalyasporlu sporcular, Emir Batur Albayrak ve Talya Erdoğan, uluslararası şampiyonadan 2 gümüş madalya ile ayrıldı.

Slovakya'nın Banska Bystrica kentinde 2430 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 16. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Yüzme Şampiyonası'na katılan yüzme milli takımı kafilesinde yer alan Antalyasporlu sporcular Emir Batur Albayrak ve Talya Erdoğan şampiyonada 2 gümüş madalya kazandı.

EYOF adı ile de bilinen zorlu şampiyonada kulaç atan Antalyaspor'un rekortmen yüzücüsü Emir Batur Albayrak, 1500 metre serbest erkekler final yarışında yüzdüğü 15:22.28'lik derecesi ile ikinci olarak gümüş madalya ile kürsüye çıkma başarısını gösterdi.

Milli takımda yer alan bir diğer sporcu Talya Erdoğan ise 800 metre serbest kadınlar finalinde elde ettiği 8:57.45'lik derecesi ile ikinci olarak takım arkadaşı Emir Batur gibi gümüş madalyaya uzanırken; 400 metre serbest kadınlar finalinde de 4:21.82 yüzerek dördüncü oldu ve bronz madalyayı az farkla kaçırdı.

EYOF'da kazandıkları 2 gümüş madalyanın ardından kafilede bulunan Antalyaspor yüzme takımı başantrenörü Turgay Demircioğlu ile sporcular yurda döndü. Kocaeli'de düzenlenecek açık su mili takım seçmelerine katılacak olan Batur ve Albayrak ikilisinin bu seçmelerin ardından ise Dünya Gençler Şampiyonası'na hazırlanmak için Antalya Belek'te kampa girmeleri planlanıyor.

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