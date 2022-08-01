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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Film Forum başvuruları için son günler

İHA

Antalya Film Forum başvuruları için son günler

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde, 26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Antalya Film Forum başvurularının sona ermesine sayılı günler kaldı.
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, başvuruların festivalin web sitesi üzerinden devam ettiğini, Antalya Film Forum ile sinemacılara yapım aşamasında fon sağlamanın, network oluşturmanın ve önümüzdeki yıllarda uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek yapımlara destek vermenin belediye için büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Proje aşamasındaki uzun metraj filmlerin destek bulacağı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu ve çekimleri Antalya kentinde gerçekleştirilecek uzun metraj bir filme destek sağlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için başvurular 5 Ağustos 2022 Cuma günü; yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve ağ kurma desteği sağlayan Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu ve çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği Belgesel Work in Progress Platformu için başvurular 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü sona erecek.
Büyümekte olan uluslararası dizi sektörüne yeni isimler kazandırmak, projelere ulusal ve uluslararası destek sağlayarak özgün içerik geliştirmeye katkıda bulunmak amacıyla ilk kez iki yıl önce düzenlenmeye başlayan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu için ise son başvurular 11 Ağustos Perşembe günü yapılabilecek. Başvurulara, festivalin web sitesinden ulaşılabilecek ve bu link belirtilen tarihlere kadar açık olacak.

Antalya Film Forum ödülleri
Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu için seçilen projeler arasından ana jürinin belirleyeceği iki projeden her birine 40 bin TL tutarında Antalya Film Forum Kurmaca Pitching Platformu Ödülleri verilecek. Ayrıca Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda bir projeye Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü, bir projeye de Filmarka Ekipman Desteği verilecek.
Uzun Metraj Kurmaca Work In Progress Platformu’nda bir proje 80 bin TL tutarında Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu Ödülü’nü kazanacak. TRT tarafından da bir projeye 80 bin TL değerindeki TRT Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu Ödülü verilecek. Platformda bir proje 40 bin TL değerindeki Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak. Bu bölümde ayrıca Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü sahibini bulacak.
Belgesel Work In Progress Platformu’nda yer alacak projelerden ikisine ana jüri 40’ar bin TL değerinde Belgesel Work In Progress Platformu Ödülü verecek. Aynı zamanda Başka Sinema Dağıtım Ödülü, Postbıyık Ses Post Prodüksiyon Ödülü ve Film Standartları Renk Düzenleme Ödülü’nün verileceği bu bölümde ayrıca Documentary Association of Europe (DAE) Teşvik Ödülü var.
Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nun ana ödülü bu yıl Netflix Türkiye tarafından üstleniliyor. Ana ödül, Netflix’in dizi ve film endüstrisindeki yetenek havuzunu genişletmeye ve geliştirmeye yönelik yürüttüğü Grow Creative programı çerçevesinde, 100 bin TL tutarındaki nakdi desteği ve Netflix Türkiye Dizi Projesi Geliştirme Atölyesi’ne katılımı içeriyor. Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nda yer alacak projelerden biri de Color Up Renk Düzenleme Ödülü’nü kazanacak.
Antalya’da çekilecek bir filme 150 bin TL tutarında destek sağlanan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için son başvuru tarihi ise 5 Ağustos Cuma günü. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’nda seçilen proje aynı zamanda Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü’nü kazanacak.
Antalya Film Forum bu yıl 24 Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya’da, 46 Ekim 2022 tarihlerinde ise çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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