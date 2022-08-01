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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Uysal, sosyal medyadan cep telefonunu paylaştı

İHA

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 Ağustos Dünya Empati Günü'nde 100 binin üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarından cep telefonu numarasını paylaştı. Belediyenin yönetişim sistemi Turunç Masa'nın çağrı merkezi numarasını da hatırlatan Başkan Uysal, "8 yıldır bunu sürdürüyoruz. Biz Muratpaşa olarak 521 bin kişilik dev bir aileyiz" dedi.

Belediye Başkanı Uysal, sosyal medyadan cep telefonunu paylaştı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 Ağustos Dünya Empati Günü’nde 100 binin üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarından cep telefonu numarasını paylaştı. Belediyenin yönetişim sistemi Turunç Masa’nın çağrı merkezi numarasını da hatırlatan Başkan Uysal, “8 yıldır bunu sürdürüyoruz. Biz Muratpaşa olarak 521 bin kişilik dev bir aileyiz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, 5 yıl önce 2017’de, 1 Ağustos’un Dünya Empati Günü olarak kutlanması için uluslararası kampanya başlattı. Öfkeye karşı sevginin, şiddete karşı barışın, ötekileştirmeye karşı birlikte yaşamanın güçlendiği bir dünya dileğiyle 1 Ağustos için girişimlerde bulunulurken Başkan Uysal, bunun fanatizmden, önyargılı, acımasız, tahammülsüz tutumlardan kurtulmak, zor durumda olan herkesle empati yapabilmek için başlatılan farkındalık çalışması olduğunu söyledi.
Bu çalışmanın 5. yılına girdiğini hatırlatan Başkan Uysal, bu yıl 100 binin üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarından Muratpaşa Belediyesi’nin yönetişim sistemi Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi telefonunu hatırlattı ve kişisel cep telefonu numarasını paylaştı. Başkan Uysal, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajında şunları söyledi: “Dünyamızın, Antalyamızın, Muratpaşamızın onca derdi içinde ihmal ettiklerimiz, istemeden kırdıklarımız, bilmeden üzdüklerimiz olabilir. İşte o nedenle sizlere de çağrıda bulunmak ve 9’uncu yılına giren yönetimimizle iletişim kanallarını tekrar hatırlatmak istiyorum. Muratpaşa'da belediyemiz kaynaklı kim kendini mağdur edilmiş, haksızlığa uğramış, eşitsizliğe maruz kalmış, engellenmiş, yasa dışı muameleye maruz bırakılmış hissediyorsa ya da başından böyle bir olay geçtiğine inanıyorsa Turunç Masa’mızın 444 80 07 numaralı telefonunu arayabilir. Oraya anlatmak istemiyorsa 1996 yılında aldığım ilk numaram olan ve halen kullanmaya devam ettiğim telefonumu arayabilir. Kendisine cevap verilir, verilemiyorsa mutlaka dönülür. 8 yıldır bunu sürdürüyoruz. Biz Muratpaşa olarak 521 bin kişilik dev bir aileyiz. Dünya Empati Günümüz kutlu olsun.”

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