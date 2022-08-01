Antalya’ya havayoluyla gelen turist sayısı 7 milyona yaklaştı

Antalya’ya Temmuz ayında havayoluyla 2 milyon 403 bin 992 yabancı misafir gelirken, ilk yedi aylık dönemde gelen yolcu sayısı ise 6 milyon 688 bin 506’ya ulaştı.

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, gelen turist sayısı geçen seneye göre büyük artış gösterdi. Pandeminin etkisini azaltması ve Güvenli Turizm Sertifikasyonuyla birlikte yabancı turistlerin tercihi yine Antalya oldu. Bu yıl OcakTemmuz döneminde şehre gelen ziyaretçi sayısında birinciliği Almanya, ikinciliği Rusya'dan gelen turistler oluşturuyor.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya'ya 2022 yılının ilk 7 aylık döneminde hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artarak, 6 milyon 688 bin 506 oldu.



Temmuz ayı 2 buçuk milyona yaklaştı

Türkiye’nin turizm sektöründe lokomotifi olan Antalya’da turistler akın etmeye devam ediyor. Temmuz ayında bu sezonun en hareketli dönemini yaşayan Antalya’ya sadece havayoluyla 2 milyon 403 bin 992 yabancı misafir geldi.



İlk 10 ülke

2022 yılının ilk 7 aylık döneminde gelen 1 milyon 363 bin 526 turist ile Almanya, en çok ziyaretçinin geldiği ülke oldu. Almanya’nın hemen ardından ise 1 milyon 275 bin 353 ile Rusya takip etti. Üçüncülüğü ise 617 bin 440 turist ile İngiltere kaptı. İngiltere’nin ardından ise sırasıyla Polonya 392 bin 135, Hollanda 236 bin 115, Kazakistan 212 bin 461, Romanya 155 bin 626, İsrail 138 bin 562, Danimarka 125 bin 263, Çek Cumhuriyeti 119 bin 736 turist ile ilk ona giren ülkeler arasında yer aldı.



Temmuz ayında Ruslar Almanları geçti

OcakTemmuz döneminde Almanlar birinci sırada yer alırken, Temmuz ayı dikkate alındığında ise Ruslar 489 bin 730 turist ile ilk sırada yer aldı. İkinci olarak Almanlar ise 408 bin 528 turistle Rusları takip etti. Üçüncü sırada ise yıllık bazda olduğu gibi 182 bin 521 turistle İngilizler yerini korudu.

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