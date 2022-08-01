Alanyaspor, Oussama Targhalline'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 20 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Oussama Targhalline'yi 1 yıllığına kiraladı.

Alanyaspor, Fransa ekiplerinden Olimpik Marsilya’da forma giyen Faslı orta saha oyuncusu Oussama Targhalline ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Transfer çalışmaları çerçevesinde Marsilya’dan Oussama Targhalline ile kiralık olarak sözleşme imzaladık. Kendisi aynı zamanda Fas Milli Takımı’nda da forma giyen ve hocamızın da istediği bir oyuncu. Kulübümüze ve takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem kulübümüze hem de Oussama’ya hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Takımla çalışmak için sabırsızlandığını belirten Oussama Targhalline, “Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Umarım hepimiz için çok iyi bir sezon olur. Takım arkadaşlarımla birlikte hareket ederek çalışmak için şimdiden sabırsızlanıyorum. Herkese hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.