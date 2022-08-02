MURGEM’de ön kayıtlar başladı

Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi’nde (MURGEM), mezun öğrenciler için ön kayıtlar, 22 Ağustos’ kadar Kızılsaray Mahallesi’ndeki merkeze yapılacak.



Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin gençleri üniversite sınavına hazırlarken sosyokültürel gelişimini de desteklemek için ücretsiz eğitim çalışmaları yürüten gençlik eğitim merkezi MURGEM, yeni dönem hazırlıklarına başladı.

Merkezde mezun öğrenciler için ön kayıtlar açıldı. 22 Ağustos’a kadar devam edecek başvurular Kızılsaray Mahallesi’nde bulunan merkez binasına yapılacak. Başvuru sırasında 3 adet vesikalık fotoğraf, diploma ve kimlik fotokopisi, anne ve babanın gelir durum belgesi, çalışmıyorlarsa gösterir belge ve Muratpaşa'da oturduğuna dair ikametgâh ve 2022 YKS sonuç çıktısının teslim edilmesi gerekiyor.

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