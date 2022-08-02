Antalya'da jandarma 10 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi Seri numarası ve markaları değiştirilen tüfekleri teslim alırken suçüstü yakalandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri bir kargoda ruhsatsız 10 av tüfeği ele geçirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kuzeyyaka Mahallesi'nde bulunan av bayisi sahibi M.A.'nın, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir imalathanede seri numarası ve markaları değiştirilen av tüfeklerini kargo ile Antalya'ya getirdiği belirlendi. Şüphelinin tüfekleri piyasaya sürerek haksız menfaat temin ettiği bilgisi üzerine, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kargonun teslimi esnasında operasyon düzenledi. 10 adet av tüfeğine el konuldu.

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