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Antalyaspor'un “Efsane” isimler anısına düzenlenen ayak tenisi turnuvası başladı 7’ncisi düzenlenen turnuva bu yıl Oral Yenigün anısına gerçekleşiyor

İHA

Antalya Spor Dostları Derneği'nin, Antalyaspor'un efsane isimleri anısına her yıl gerçekleştirdiği ayak tenisi turnuvası, bu yıl Konyaaltı Belediyesi'nin katkılarıyla HayatPark'ta Oral Yenigün anısına düzenleniyor.

Antalyaspor'un “Efsane” isimler anısına düzenlenen ayak tenisi turnuvası başladı 7’ncisi düzenlenen turnuva bu yıl Oral Yenigün anısına gerçekleşiyor

Antalya Spor Dostları Derneği’nin, Antalyaspor’un efsane isimleri anısına her yıl gerçekleştirdiği ayak tenisi turnuvası, bu yıl Konyaaltı Belediyesi’nin katkılarıyla HayatPark’ta Oral Yenigün anısına düzenleniyor.
Antalya Spor Dostları Derneği tarafından her yıl düzenlenen ayak tenisi turnuvası bu yıl 7’nci kez düzenleniyor. Antalyaspor forması altında efsaneleşen isimler adına düzenlenen turnuva, bu yıl Oral Yenigün anısına gerçekleştiriliyor. Konyaaltı Belediyesi’nin katkılarıyla HayatPark’ta düzenlenen organizasyonun açılış seremonisinde turnuvaya katılan bütün takımlar, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor’da forma giymiş eski futbolcular, Antalya Spor Dostları Derneği temsilcileri, Oral Yenigün’ün ailesi, sevenleri ve turnuvayı izlemek için gelen izleyiciler hazır bulundu. Seremoninin ardından, efsaneler karması maçıyla başlama vuruşu yapılan turnuva 12 gün boyunca devam edecek.
Antalyaspor’un, kentin en önemli değerlerinden olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyen Esen, Antalyaspor Efsaneleri'nin isimlerini her daim yaşatacaklarını belirtti.

“Vefa İstanbul’da bir semt, Antalya’da bir gelenek”
Seremonide kısa bir konuşma yapan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor’a emek vermiş isimleri bir arada görmekten mutlu olduğunu söyledi. Vefa’nın İstanbul’da bir semt ama Antalya’da bir gelenek olduğunu vurgulayan Çetin, “Bu turnuvaya Oral Yenigün adının verilmesi de bunun en güzel örneğidir. Büyük bir camia olmak bunu gerektirir. Turnuvada emeği geçen başta Antalya Spor Dostları Derneği yönetimi başta olmak üzere, desteklerini esirgemeyen Konyaaltı Belediye Başkanı, meslektaşım Semih Esen’e de şükranlarımı sunuyorum. Turnuvaya katılan bütün sporculara başarılar diliyor, daha yüksek ve gür sesle, En büyük Antalyaspor diyorum" cümlelerine yer verdi.
Eşinin adının böyle bir turnuva ile yaşatılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Oral Yenigün’ün eşi Harika Yenigün, büyük bir duygu yoğunluğu yaşadığını belirtti. Kendilerini yalnız bırakmayan Antalyaspor Efsaneleri’ne teşekkür eden Yenigün, “Eşim, iyi ki sizler gibi arkadaşlar, dostlar edinmiş. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen’e, Antalyaspor Başkanımız Aziz Çetin’e, Sancar Biçikçi Hocama ve katılan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Amigo Miloş yine coşturdu
Oral Yenigün’ün çok değerli bir arkadaşı oluğunu, kendisinin gollerinden sonra Antalyaspor tribünlerini ayağa kaldırdıklarını söyleyen Recep Güler (Amigo Miloş) ise, “Aramızdan erken ayrıldı. Allah rahmet eylesin” dedi.
Miloş’un, konuşmasının sonunda başlattığı “Antalyamız sen çok yaşa” tezahüratına eşlik eden sporcular ve seyirciler renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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