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Antalya’ya spor köyü yapılıyor Metin Bulut: “Türkiye’de bu proje ilk ve tek, spor köyünde aynı anda 96 sporcu yararlanabilecek”

İHA

Antalya’ya spor köyü yapılıyor Metin Bulut: “Türkiye’de bu proje ilk ve tek, spor köyünde aynı anda 96 sporcu yararlanabilecek”

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, İbradı'da 'Spor Köyü' projesini gerçekleştiriyor. Ormana mahallesindeki 25 bin metrekare arazinin kullanım hakkını 25 yıllığına alan Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, burada sadece futbol değil, çeşitli spor branşlarında da hizmet verecek.
Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Bulut, 'Spor Köyü' projesinin 81 ilde bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun içerisinde ilk olduğunu söyledi.
Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun tek amaç ve gayesinin çocukların geleceği ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek için spor yaptırmak olduğunu söyleyen Bulut, “Biz Antalya’da yıllardan beri gençlerimize tesis yapmak için yarışmaktayız. Yönetim kurulu olarak bir spor köyü kurmaya karar verdik. Özellikle yaz aylarında gençlerimizin daha iyi bir kamp yapabilmeleri için Torosların bağrında bulunan İbradı ilçemizde bu projemizi gerçekleştirmeyi hedefledik. Zaten İbradı’nın doğa harikası bir yer olduğunu biliyoruz. İbradı’mızda Altınbeşik Mağarası, Ormana’daki düğmeli evlerin olması, oksijenin bol olması sebebiyle bizde Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak İbradı Belediye Başkanlığına girişimlerimizi yaptık. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak spor köyü yapacağımızı burada çocuklarımızın konaklama yerleri, spor yapacakları projemizi ifade ettik. Belediye’ye ait Ormana Mahallesinde bulunan 25 dönümlük arazinin kullanım hakkını federasyonumuza verdi ve ilk günden bu yana çalışmalarımıza başladık. Bu güzel yeri amatör çocuklarımıza spor yaptırmak için spor dostlarımız ile birlikte çalışmalarımıza başladık” dedi.

“Çocuklar sadece spor değil kültürlerini de tanıyacaklar”
Antalya’nın tarihi ve kültürü ile de çok önemli bir yer olduğunu söyleyen Bulut, “Burada çocuklarımız sadece spor değil, sosyal ve kültürel yönden de bölgede bulunan dünyaca ünlü Türkiye’nin en büyük, dünyanın 3. büyüklüğündeki yeraltı gölü mağarası, Ormana mahallesinde bulunan tarihi düğmeli evleri de tanıyacaklar. Çocuklarımıza Antalya’mızın güzelliğini sunacağız. Çocuklarımız hem sporlarını yapacaklar, hem de kültürümüzü tanıyacaklar” diye konuştu.

“Uluslararası turnuvalar düzenlenecek”
Spor köyünün tamamlanması ile birlikte burada uluslararası alanda spor turnuvaları düzenleyeceklerini de anlatan Metin Bulut, “Antalyamızı ve İbradı’mızı, ülkemizi en iyi şekilde tanıtacağız. Projemizin bir an önce bitmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Burada sadece futbol amaçlı değil, spor köyünün içerisinde plaj voleybolu, okçuluk yapabilmeleri için alanlar yapacağız. Bunlar projelerimizin içindedir. Yine İbradı merkezde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait kapalı spor salonunu da kullanarak voleybol, basketbol, hentbol branşlarında da mücadele eden spor kulüplerimize burada hem kamp yapmalarını sağlayacağız. Hem de sportif olarak spor salonunda idman yapmalarına imkan sağlayacağız. Toplamda projemizde 32 tane konaklama evlerimiz olacak. Her evde 3 sporcumuz kalacak. 96 kişi aynı anda yararlanacak. Futbol sahasının çimlenmesini yapıp 800 kişilik tribün yapacağız. Aynı zamanda spor tesisimizden İbradı Spor'da yararlanacak" cümlelerine yer verdi.

“Türkiye’de böyle bir spor köyünü yapan tek il Antalya”
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak Türkiye’de bir spor köyü yapan tek ilin Antalya olduğunu dikkat çeken Bulut, “Türkiye Futbol Federasyonumuz geçmişte Haluk Ulusoy Başkanımızın, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olduğu dönemde bugünkü Riva tesislerini Türk futboluna kazandırdı. Yine o dönemde Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanımız Orhan Saka, Beşiktaş İstinye’deki güzel bir alanı belediyeden alarak orayı da amatör evi yapmıştır. Güzel bir eser ortaya çıkardılar. Şu anda Türkiye’de 81 ilimizde Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarımızın şubeleri ve genel başkanları var. Sadece ve sadece Türkiye’de kendi öz kaynakları ile spor tesisleri yapan Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu var. Biz de bu tesisleri yapmaktan ve gençlerimize spor yaptırmaktan mutluluk duyuyoruz. Burası Türkiye’de bir ilktir. Zaten buranın ismini Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun Spor Köyü adının verilmesine karar verdik. Burada amacımız çocuklarımız sağlıklı bir şekilde gelip spor yapmalarıdır” ifadelerini kullandı.

"Uluslararası turnuva"
Antalya'da 12 ay spor yapma imkanı olduğunun altını çizen Bulut, yaz kış spor yapma imkanı sağlayacak olan merkezleri için 40'ın üzerinde kulübün kamp yapmak için başvuruda bulunduğunu belirtti.
Bulut, tesis tamamlandıktan sonra 12 yaş gruplarında Almanya’dan 4, Rusya’dan 4 ve 4 takım da Antalya’dan alarak uluslararası bir turnuva düzenleyeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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