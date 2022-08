Başkan Topaloğlu: “Tüm canlıları korumaya devam edeceğiz”

Kemer Belediyesi, Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde can dostlarının yaşam alanlarını yeniledi.



Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının rahatça barınabilmesi ve bakımlarının daha iyi şartlar altında yapılmasını sağlamak için Arslanbucak Mahallesi’ndeki Hizmet Alanı’nda yer alan barınakta iyileştirme çalışması yaptı. Çalışmalar çerçevesinde 54 yeni kafes yapıldı, hayvanların kısırlaştırma ve sağlık durumlarına göre yerler ayrıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, söz konusu alanda incelemelerde bulundu. Topaloğlu’na, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Baki Yalın ve Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun da eşlik etti.



“Tüm canlıları korumaya devam edeceğiz”

Sokak hayvanları ve diğer tüm canlılara sahip çıkmaya devam ettiklerini belirten Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, kendi yavruları gibi tüm hayvanlara özenle baktıklarını söyledi. Topaloğlu, veteriner Fevzi Uzun’a ve çalışma arkadaşlarına gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, “Toplam 54 kafes yaptık. Her hayvanın kendine göre bir yeri var. Her gün tüm kafesler temizleniyor ve hayvanlarımızın bakımları yapılıyor. Son olarak çuvalın içerisinde bulunan 8 köpek yavrusunu hayata döndürmeye çalışıyorlar. Güzel bir yer oldu. Başka ilave yerlerde yapmayı planlıyoruz. Tüm canlıları korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Veteriner Uzun ise barınaktaki hayvanların doğal ortamlarına alışabilmesi için barınağın bahçesinde düzenleme çalışmaları da yapacaklarını kaydetti.

