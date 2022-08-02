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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filenin Akrepleri'nden performans değerlendirmesi

İHA

Filenin Akrepleri'nden performans değerlendirmesi

Antalyaspor Voleybol Takımı, sezon öncesi performans değerlendirmelerine yönelik testlerden geçti.

Testler, 2830 Temmuz tarihleri arasında Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nın altında bulunan Prof. Dr. Ali Erdoğan Spor Hekimliği Kliniği ve Belek'teki bir merkezde yapıldı. 20222023 sezonu hazırlık programlarına dahil edilen testlerde Filenin Akrepleri'ne BODPOD vücut kompozisyonu analizi, 3 boyutlu postür analizi, antropometrik ölçümler, yürüme ve koşu analizi, izokinetik kuvvet ölçümü, denge testi, Speedcourt çeviklik, koordinasyon ve reaksiyon zamanı testleri, kas tonusu ve elastisitesi testi, esneklik testleri ve fonksiyonel hareket video analizi yapıldı.

“Testlerle spor yaralanmalarına neden olan sorunlar erken tespit ediliyor”
Yapılan performans analizleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ali Erdoğan, "Sportif performansın temel parametrelerine yönelik sezon öncesi ölçüm ve testleri büyük öneme sahiptir. Bu testlerin sonuçları kullanılarak hem spor yaralanmalarına neden olabilecek sorunlar erkenden tespit edilerek düzeltilebilir, hem de performansın artırılması için bireysel antrenmanlar planlanabilir. Ayrıca sezon süresince periyodik olarak tekrarlanan ölçümlerle sporcuların gelişimleri izlenebilir, antrenman yüklenmelerine karşı hazır bulunuşlukları monitorize edilebilir. Günümüz elit sporunda sürekli başarı için artık bir zorunluluk haline gelen bu yaklaşımı sporcularımıza uygulayabildiğimiz için mutluyuz" dedi ve yeni sezonda kırmızı beyazlılara başarı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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