800 rakımlı mahallede yaş incir rekoltesi üreticinin yüzünü güldürecek İncirde verim geçen yıla göre yüksek

Antalya’nın İbradı ilçesine bağlı 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde siyah ve beyaz incirde bu yıl geçen yıla göre yüzde 20 rekolte artışı bekleniyor.

Ürünlü Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl Bursa siyah inciri, Aydın beyaz inciri ve Ürünlü köyünün yerli incirinden yaklaşık 50 ton hasat yapılırken, bu yıl ise hasadın 7080 ton civarında olması bekleniyor. Üretici Naci Özkan, bu yıl verimin geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirterek, “11 senedir tarımla uğraşıyorum. 11 yıl önce arazime 150 tane Bursa siyah ve 50 tane Aydın beyaz inciri diktim. Geçen yıl yaklaşık 10 ton civarında hasadım oldu. Allah izin verirse bir önceki yıla göre bu yıl 35 ton civarında fazla bekliyorum. Bu yıl verim oldukça güzel. Pazarlama sıkıntımız yok. Hasadımıza 15 gün sonra başlayacağız. İlk olarak beyaz incirle başlıyoruz. Daha sonra ise siyah incir hasadına giriyoruz. Manavgat ilçesinde büyük manavlara veriyoruz. Hasat dönemimiz ise yaklaşık 45 gün sürüyor” dedi.



"Bu yıl verim güzel"

Ürünlü Mahallesi Muhtarı Nutfullah Murat Yamansoy, bu yıl 1520 gün içerisinde incir hasadının başlayacağını söyledi. Geçen seneye göre bu yıl yüksek verim beklediklerini kaydeden Yamansoy, “Bölgemizde 810 bin civarında yerli incir, 2 bin civarında ise Bursa ve Aydın inciri ağacı var. Geçen yıl köyümüzde yerli incirler ile birlikte 60 ton civarında incir hasadımız oldu. Bu yıl ise yaklaşık 7080 ton civarında ürün bekliyoruz. Güzel yağış oldu, ağaçların gelişim durumları iyi. Meyve tutumları güzel, yeni sezon üreticilerimize hayırlı olsun, bol kazançları olsun" diye konuştu.

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