'Yoğun bakımdaki Covid hastalarının mutlaka ek hastalığı var'

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, koronavirüs vaka sayılarındaki artışla birlikte daha önce yatan hasta sayısının sıfırlandığı yoğun bakımlarda tekrar yatışların başladığını söyledi. Başıbüyük, "Yoğun bakımlarda yatan hastaların yaş ortalaması 75. Serviste ve yoğun bakımdaki hastaların her birinin mutlaka ek bir hastalığı var" dedi.

Türkiye'de 2020'de Covid-19'un görülmesinin ardından milyonlarca kişi enfekte olurken, çok sayıda vatandaş da hayatını kaybetti. Hastalığı ağır atlatanlar içinse koronavirüs servisleri ve yoğun bakımlar kuruldu. Hatta bazı hastanelerde yer kalmadığı için ek yoğun bakımlar oluşturuldu. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da da vaka sayılarının artmasıyla yoğun bakımlar tamamen doluluğa ulaştı. Kentteki yoğun bakımların yüzde 90'ı Covid-19 hastalarına ayrıldı.

Geçen mayısta vaka sayılarının düşmesiyle kentte yoğun bakımlarda Covid-19 nedeniyle yatan hasta sıfırlandı. Bunun üzerine hastanelerdeki koronavirüs yoğun bakımları ve servisleri birer birer kapatıldı. Hastalar, servislere kurulan izole odalarda tedavi edilmeye başlandı. Ancak son dönemde artan vaka sayılarıyla, yoğun bakım ve servislerde yeniden hareketlenme başladı.

Pandeminin pik yaptığı önceki dönemlerdeki gibi hastane başvuruları bulunmazken, kapatılan yoğun bakımların bazıları ihtiyaç halinde tekrar Covid için dönüşüme uygun halde.

'HASTANELERE CİDDİ YÜK GETİRMEDİ'

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, artan vaka sayısının yoğun bakımlara ciddi yansıması olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Dönem dönem pandeminin pik yaptığı, vaka sayılarının arttığı zamanlar oldu. Şu anda tüm dünyada olduğu gibi böyle bir dönem yaşıyoruz. Önceki dönemlerde artan vaka sayılarında yoğun bakım ve hasta yüklerinde ciddi artış oluyordu. Daha önceki piklerde sadece koronavirüse odaklanıyor ve sadece bununla ilgili hastalıkları değerlendirmek durumunda kalıyorduk. Şu anda koronavirüsle mücadele ederken normal işleyişimiz devam ediyor. Bu da şu anki varyantın hastaneye çok ciddi yük getirmediğini gösteriyor."

'YOĞUN BAKIM İHTİYACI İŞLEYİŞİ AKSATACAK KADAR DEĞİL'

Daha önce koronavirüs vakaları sıfırlandığında yoğun bakımları normale döndürdüklerini söyleyen Op. Dr. Başıbüyük, "İlimizde çok ciddi bir yoğun bakım yatak kapasitesi var. Bu kapasiteyi normal hastalar için kullanıyoruz. Bir süre önce ilimizde koronavirüs nedeniyle yoğun bakımlarda yatan hasta sıfırdı. Vakaların artışıyla beraber yoğun bakım ihtiyacımız da arttı. Ancak bu normal yoğun bakımların işleyişini aksatacak kadar değil. Şu an çok düşük düzeyde. Belli hastaneleri belirliyoruz, ihtiyaç halinde bu yoğun bakımların dönüşünü planlayabiliriz. Şu an için bir miktar hasta yoğun bakımda yatıyor, ancak dönüştürmemizi gerektirecek seviyede değil. Koronavirüs hastalarının takibini belli servislerdeki izole odalarda yapıyoruz" diye konuştu.

'YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN YAŞ ORTALAMASI 75'

Şu an koronavirüs nedeniyle ek hastalığı olan ve ileri yaş vatandaşların yoğun bakımlarda yattığını belirten Op. Dr. Başıbüyük, "Yoğun bakımlarda yatan hastaların yaş ortalaması 75. Serviste ve yoğun bakımdaki hastaların her birinin mutlaka ek bir hastalığı var. Kalp veya böbrek yetmezliği, kanser nedeniyle kemoterapi alanlar. Bu kişiler koronavirüse yakalandıklarında daha ağır geçiyor ve yoğun bakım ihtiyacı doğuyor" ifadelerini kullandı.

'6 MİLYONA YAKIN DOZ AŞI UYGULANDI'

Antalya'da toplumun çoğunluğunun 1 ve 2'nci doz aşılarını tamamladığını aktaran Op.Dr. İsmail Başıbüyük, "1'inci dozda yüzde 90 üzerinde, 2'nci dozda yüzde 80 üzerinde aşılama oranımız var. Toplam 6 milyona yakın doz aşı uyguladık. Ancak mutlaka hatırlatma dozları olunmalı. İlimizde tüm sağlık tesislerinde, randevusuz şekilde dahi aşı uygulanıyor" dedi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

