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Başkan Uysal: “Amacımız çocukları ekran bağımlılığından kurtarmak”

İHA

Antalya'da Muratpaşa Belediyesinin çocuklar için organize ettiği doğa kampına konuk olan Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Temel maksat, çocukları ekran bağımlılığından kurtarmak" dedi.

Başkan Uysal: “Amacımız çocukları ekran bağımlılığından kurtarmak”

Antalya’da Muratpaşa Belediyesinin çocuklar için organize ettiği doğa kampına konuk olan Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Temel maksat, çocukları ekran bağımlılığından kurtarmak” dedi.

Muratpaşa Belediyesinin 2 milyon 630 bin metrekare genişliğiyle Türkiye'nin bir şehir merkezindeki en büyük yeşil alanı Zeytinpark'ta düzenlediği doğa kampında yeni dönem başladı. Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği, Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleşen üç günlük kamp için çocuklar, dün öğle saatlerinde bir araya geldi.

“Temel maksat, çocukları ekran bağımlılığından kurtarmak”
Kampın tanıtımı ve kuralların anlatılmasının ardından çadır kurma eğitimiyle çocuklar kampa yerleşti. İlk günün oyunlar ve Zeytinpark'ta yürüyüşle devam ettiği kampa Muratpaşa Belediye Başkan Uysal da misafir oldu.
Başkan Uysal, çocuklarla oyunlar oynayıp sohbet ederken kampın yöne dönemi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Uysal, şunları söyledi:“Doğa kampımızda temel maksat, çocukları ekran bağımlılığından kurtarmak. Doğayla buluşturmak, kendilerine güvenlerini arttırmak. Takım oyunu, birlikte iş yapma becerilerini arttırmak, aileden ayrı kalma duygusunu hissetmelerini sağlamak. Bu hedeflerin tamamına ulaşıldığını görüyorum. Çocuklarımız emin ellerde ve gayet mutlular. Zeytinpark bu için elverişli, gerekli altyapı var. Muratpaşamızdan, Antalyamızdan, Türkiye’mizden bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Hepsini bekleriz.”
Belediyenin 1015 yaş grubuna yönelik doğa kampı, üçer günlük dönemler halinde eylülün ilk haftasına kadar devam edecek. Kamp için kayıtlar belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

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