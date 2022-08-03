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Antalya’da vicdanları sızlatan olay: Ağaç altında bebek bulundu 10 günlük olduğu değerlendirilen bebek bir anne tarafından emzirildi Hastanede yoğun bakımda tutulan bebeğin tedavisi devam ediyor Polis bebeği bırakanları bulmak için 100’un üzerinde araç plakasını mercek altına aldı

İHA

Antalya’da vicdanları sızlatan olay: Ağaç altında bebek bulundu 10 günlük olduğu değerlendirilen bebek bir anne tarafından emzirildi Hastanede yoğun bakımda tutulan bebeğin tedavisi devam ediyor Polis bebeği bırakanları bulmak için 100’un üzerinde araç plakasını mercek altına aldı

Antalya’da dut ağacının altına bırakılmış yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek bulundu. Mahallede bir anne tarafından emzirilen bebek daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bebeği bırakanları bulmak üzere 3 kameradan 100’un üzerinde araç plakasını mercek altına aldı.

Olay, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerindeki dut ağacının altında ağlama sesi duyan vatandaşlar, kontrol ettiklerinde yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen bir bebek buldu. Vatandaşlar tarafından alınan erkek bebek önce yakınlarda bulunan bir markete getirildi. Burada yakından ilgilenilen bebek, daha sonra mahallede 13 aylık bebeği bulunan Teslime Yılmaz tarafından emzirildi. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği, Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Bebeğin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

100’un üzerinde plaka aracı mercek altında
Öte yandan bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için polis ekipleri tarafından çok geniş çalışma gerçekleştiriliyor. Çalışma çerçevesinde cadde üzerinde bulunan 3 güvenlik kamerasından yola çıkan ekipler 100’ün üzerinde araç plakasını mercek altına aldı.

“Kötü bir durum biz de çok üzüldük”
Bebeği bulan kızın kardeşi Gaye Üstüntaş, “Olayı benim ablam duymuş. Sabah 07.30 gibi marketi açıyor. Daha sonra bir sesler duyuyor. Bakıyorlar bebek olduğunu görüyorlar. Marketin içerisine getirmişler. İlgileniyorlar. Sonra polise ve sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Yeni doğum yapan bir annemiz vardı, onu çağırmışlar. Annemiz emziriyor. Sonra da sağlık çalışanları götürüyor. Umarım ailesi bulunur. Kötü bir durum biz de çok üzüldük” dedi.

“Bir anne bunu nasıl yapar”
Bebeği emziren Teslime Yılmaz ise, “Sabah saatlerinde bulunmuş. Çocuğu ağlamasını durduramayınca beni arıyorlar. Ben de hemen geldim. Çocuğa baktık, kucağımızda salladık, durmadı. Ben de anneliğin verdiği duygu ile emzirmeye karar verdim. Emzirirken uyumaya başladı. Çok açtı. Çok emdi, hatta ben geri çekmeye çalıştıkça beni bırakmadı. Sonra sağlık ekiplerine teslim ettik. Çok kötü oldum. Sokakta bir hayvan bile yavrusunu bırakmaz. Bir anne bunu nasıl yapar. Hiçbir şekilde ben bırakamam. Çocuğu emzirirken sürekli o bebek aklıma geliyor. Ben çok etkilendim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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