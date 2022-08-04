Adnan Başkan: Bu sezon daha güçlü, daha tecrübeli ve daha inançlıyız



Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, geçtiğimiz sezonu değerlendirerek transferler ve yeni sezon beklentileri ile ilgili olarak görüşlerini paylaştı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 16 maçlık yenilmezlik serisi elde ettiklerini hatırlatan Başkan, "Ligin ikinci yarısında 37 puan topladık. Sadece 2 yenilgi aldık. 37 puanlık aynı başarıyı ilk yarıda da yakalasak, sezon sonunda 74 puan eder ki; bu şampiyonlar ligi performansı demek. Yani bunun imkansız olmadığını geçen sene taraftarımıza da futbol kamuoyuna da gösterdik" dedi.

HAZIRLIK DÖNEMİ ÇOK İYİ GEÇTİ

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde 2 etaplı bir kamp programı uyguladıklarını anlatan FTA Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, "İlk kamp dönemimiz Burdur'da gerçekleşti. Ardından Almanya'da iki ayrı şehirde son derece verimli bir kamp dönemi yaşadık. Antrenmanlar ve hazırlık maçlarında takımımızı görme fırsatı bulduk. Bizim için önemli olan sakatlık yaşamadan bu süreci tamamlamaktı. Şükür ki; hiçbir oyuncumuzun ligin ilk haftasında oynamama gibi bir durumu yok" diye konuştu.

DAHA GÜÇLÜ VE İNANÇLIYIZ

Ligin ilk maçında Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Adnan Başkan, "Geçen sezon da son maçı Galatasaray ile oynamış ve berabere kalmıştık. Rakibimiz yine Galatasaray ama bu kez galibiyetle başlamayı planlıyoruz. Kadromuzu büyük ölçüde koruduk. Doğukan ve Naldo dışında iskelet kadroda kaybımız olmadı. Onların yerini Larsson ve Ömer Toprak ile doldurduğumuzu düşünüyorum. Alperen, Soner ve Cemali gibi takımımızı daha güçlendirecek oyuncuları kadromuza dahil ettik. Bu sezon daha güçlü, her konuda daha tecrübeli ve inançlıyız" ifadelerini kullandı.

FARK YARATAN HAMLELER YAPTIK

Antalyaspor'un sadece saha içinde değil, dışında da önemli farklılıklar yaratmaya devam ettiğini belirten Basın Sözcüsü Adnan Başkan, "Başkanımız Aziz Çetin önderliğinde planlı ve istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ve ekibi ile uyumlu bir çalışmamız var. Bizim ve onların vizyonu kesişiyor. Bakın, geçen sene taç antrenörü Thomas Gronnemark ile çalıştık. Almanya kampında uyku koçu Nick Littleheyes gelip teknik ekip ve futbolcularımızla birebir ve toplu olarak görüşmeler yaptı. Kampın son günlerinden liderlik ve bireysel performans uzmanı Dr. Alan Watkins takımımızla birlikteydi. Bunun ne kadar önemli olduğunu taç antrenöründe olduğu gibi belki 1 yıl sonra kamuoyu da daha iyi anlayacaktır" dedi.DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA

2022-08-04 12:49:19



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