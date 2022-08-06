Galatasaray´a Antalya´da coşkulu karşılama



Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig´de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Antalya´da coşkuyla karşılandı.

Geçtiğimiz sezonu Antalya´da tamamlayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig´de 2022-2023 sezonunu da Antalya´da açacak. Pazar günü saat 21.45´te Antalyaspor ile karşılaşacak sarı kırmızılı takım, İstanbul´da yaptığı son hazırlıklarının ardından 18.00´da uçakla İstanbul´dan maçın oynanacağı Antalya´ya geldi. Antalya Havalimanı çıkışında sarı kırmızılı taraftarlar, yeni teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere sezon öncesi transfer edilen Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Fredrik Midtsjö´nün yanı sıra bütün oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Bazı futbolcular taraftarların forma ve atkılarını imzalarken hatıra fotoğrafı da çektirdi. Sarı kırmızılı kafile, taraftarlarının tezahüratlarıyla takım otobüsüne bindikten sonra konaklayacağı otele geçti.

KAMP KADROSU

Sarı kırmızılı ekipte Antalya kamp kadrosunda 'Fernando Muslera, Van Aanholt, Mıdtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Omar Elabdellaouı, Bafetembi Gomis, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveria, Luyindama, Cicaldau, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey ve Berk Balaban' bulunuyor.

5 OYUNCU ANTALYA'YA GETİRİLMEDİ

Galatasaray´da yeni transferlerden Fransız sağ bek Leo Dubois, sakatlığından dolayı kafileyle beraber Antalya´ya getirilmedi. Dubois, Avusturya´da kampın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk etmiş, daha sonra yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmişti. Sakatlığı bulunan bir başka oyuncu Emin Bayram'ın yanı sıra Jesse Sekidika, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan'da teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroya alınmadı.

Pazar günü saat 21.45´de Corendon Airlines Park Antalya´da oynanacak Fraport TAV Antalyspor-Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.(DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Havalimanı detay

-Taraftarlar detay

-Taraftarların tezahürat yapmaları ve meşale yakmaları

-Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk detay

-Galatasaraylı futbolcular detay

Galatasaraylı futbolcuların otobüse binmesi detay

-Otobüsün hareket etmesi detay

-Genel detaylarHABER: Adem AKALAN KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2022-08-06 19:18:47



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