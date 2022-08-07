76 yaşındaki 'Boksör Naciye': Terliyor, emek veriyor ve sonunda büyük gülümsüyorsunuz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

76 yaşındaki 'Boksör Naciye': Terliyor, emek veriyor ve sonunda büyük gülümsüyorsunuz

DHA

76 yaşındaki 'Boksör Naciye': Terliyor, emek veriyor ve sonunda büyük gülümsüyorsunuz


Aslı DURAN/ANTALYA,(DHA)BELÇİKALI Nancy Vanderstraeten (76), yaklaşık 44 yıl önce yerleştiği Türkiye'de 'Naciye' adını kullanmaya başladı. 9 yıl önce yakalandığı Parkinson hastalığının ilerlemesini önlemek için 4 yıl önce boksa başlayan Naciye, "Boks benim için tutku oldu. Spor yapınca dopamini kendi beyninizde yapıyorsunuz. Terliyor, emek veriyor ve sonunda büyük gülümsüyorsunuz" dedi.
Belçikalı ressam Nancy Vanderstraeten, Avrupa'da birçok ülkeyi gezdikten sonra ziyaret ettiği Türkiye'ye hayran kalıp, eşiyle 44 yıl önce İstanbul'da yaşamaya başladı. Gençliğinde ressamlık ve mobilya tasarımlarıyla geçimini sağlayan Nancy, Türk insanlarına sevgisinden dolayı 'Naciye' adını kullanmaya başladı. 19 yıl önce eşini kaybeden Naciye, dağcılık sporuyla ilgilenen kızının isteğiyle Antalya'ya yerleşti. Geyikbayırı Mahallesi'ndeki evlerinde organik tarım, mobilya dekorasyonu, ahşap boyama, ressamlık yapan Naciye, 9 yıl önce Parkinson hastalığına yakalandı. Geçmişte ziyaret ettiği bazı Avrupa ülkeleri ile ABD'de, Parkinson hastalarının rehabilitasyon merkezlerinde boksla ilgilendiği aklına gelen Naciye, doktorlarının yönlendirmesiyle spor salonuna kayıt olmaya karar verdi. 4 yıldır haftanın 3 günü ringe çıkan 'Boksör Naciye', Parkinson hastalığı belirtilerini en aza indirdi.
'FİNALDE, BOKS BENİM İÇİN TUTKU OLDU'
4 çocuk annesi, 8 torun sahibi Naciye, hastalığı nedeniyle 6 yıl boyunca ağır ilaç tedavisi gördüğünü, 90 kilolara kadar ulaştığını anlattı. Günlük rutin işlerini yapamaz hale geldiğini aktaran Naciye, "Saçlarımı tarayamıyor, dişlerimi fırçalayamıyordum. Konuşmakta zorlanıyordum. Bastonla yürüyordum ve 'yeter' dedim. ABD'de Parkinson hastalarının boks yaptığını öğrendim. Ben de hemen denedim. Taksi çağırıp 'Boks salonuna gidiyoruz' dedim. Taksici yol boyunca güldü. Sonra spor klübüne geldim. Hocaya söylediğimde bana gülmedi ve hikayemi dinledi. 'Siz ayakta durabilirsiniz' dedi. Ben de 'Evet hocam' dedim. Bu şekilde boksa başladım. 15 gün sonra antrenmanda hocam bana 'Vur bana' dedi. Finalde boks benim için tutku oldu. Boksu çok seviyorum. 4 senedir boks yapıyorum" diye konuştu.
PANDEMİYE ALDIRMADI, ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİ
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor günler yaşadığını aktaran Naciye, şu ifadeleri kullandı:
"Pandeminin ilk dönemlerinde herkes gibi beni yakaladılar. 4 ay evde durdum. Allah'tan evde boks için kum torbası ve yürüyüş makinesi vardı. Spor salonları kapalıydı ama benim fizik tedavi almam ve boks yapmam lazımdı. Fizyoterapiye ve boks gitmek için jandarmaya gittim ve izin aldım. O şekilde spora devam ettim. Spor salonları kapalı olduğu için boks hocam fizyoterapiye geldi. O gündür bu gündür devam ediyorum. Boks tutku oldu, spor tutku oldu. Gençken çok aktiftik ama 72 yaşında spor veya hiçbir şey yapmıyorduk. 72 yaşında boksa başladım ve devam ediyorum. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bende dopamin eksikliği var. Gençken daha iyi, kalp atışını daha çabuk yapıyorsunuz. Spor yapınca dopamini kendi beyninizde yapıyorsunuz. Dopamin için mutluluk hormonu diyorlar, gerçekten öyle. Terliyorsunuz, emek veriyorsunuz ve sonunda büyük gülümsüyorsunuz"
ANTRENMANLARINA ARA VERMEDEN DEVAM ETTİ
Boks hocası ve milli sporcu Öznur Caner Şengel, Naciye teyzeyle yaklaşık 4 sene önce tanıştıklarını anlattı. Naciye teyzenin hareketlerinin hastalığı nedeniyle çok kısıtlı olduğunu aktaran Şengel, "Birebir çalışmalar sonunda boks antrenmanlarına ara vermeden devam ettiğimiz için hareketliliğinde herhangi bir kısıtlama olmadı. Günlük hayattaki aktivitelerini yeterli şekilde yerine getirebiliyor. En önemlisi de günlük yaşantısını devam ettirebiliyor. Parkinson bir kas hastalığı olduğu için insanların kas kontrol yetisi beyinsel olarak sinir uçlarından dolayı bir nevi kaybediliyor. Boks antrenmanlarında biz vücudun hem sağ hem de sol taraflarını eşit çalıştırdığımız için kaslar güçleniyor. Kasları güçlendikçe hastalığının ilerlemesi bir nevi durmuş oluyor" dedi.
'PARKİNSON BOKSUNUN ÖNCÜLERİNDEN BİRİ NACİYE TEYZE'
Parkinson boksunun yurt dışında çok yaygın olduğundan bahseden Öznur Caner Şengel, şöyle devam etti:
"Türkiye'de yeni yeni başlıyor. Parkinson boksunun ilerlemesini sağlayan Antalya'daki öncülerden biri de Naciye teyze. Çünkü o boksa başladığında bizler de Parkinson boksunu detaylı şekilde öğrenmiş olduk, Parkinson boksu üzerine özel eğitimler vermeye başladık. Nöroloji doktorlarıyla irtibatta kalarak bu antrenmanları yaptırıyoruz. Parkinsondaki başlangıç ya da ileri seviyelerde titremeleri azaltabiliyor. Başlangıç seviyesinde bir diğer üyemizin titremelerinin geçtiğini gördük. Titremeleri yaklaşık 2-3 ay içerisinde azalmıştı. Naciye teyze de 8-9 senedir Parkinson hastası, onun elinde hiç titreme yok. Aktif olarak günlük hayatına devam ediyor. Kendisi tek başına yaşıyor, resim yapmaya devam ediyor. Naciye teyzeyi görüp gelenler var. Genelde insanlar belirli yaşlarda spor yapılamayacağını, özellikle boks gibi çok darbeli şiddetli bir sporun yapılamayacağını düşünüyor, ama sporun bir yaşı yok. Parkinsonun ilerlemesini durdurmak istiyorsak, kaslarımızı güçlü tutmalıyız. Boks el ayak koordinasyonu sağlıyor. Tüm vücudun aktif kalmasını sağlıyor. 55-60 yaş üstü kadınlar yavaş yavaş antrenmanlara başladı." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-08-07 11:12:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
Jandarmanın bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Jandarmanın bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi
Galatasaray´a Antalya´da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Galatasaray´a Antalya´da coşkulu karşılama
Antalya'da tek katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü
YEREL HABERLER Antalya'da tek katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri ...
Antalyaspor İtalyan orta saha Poli ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Antalyaspor İtalyan orta saha Poli ile yollarını ...
Muratpaşa Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi ...
Patara'da "İmparator Nero" yazıtı antik deniz fenerine yerleştirildi
YEREL HABERLER Patara'da "İmparator Nero" yazıtı antik deniz ...
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu ...
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu geçti
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu ...
Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları başladı
YEREL HABERLER Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. ...
Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını ...
Tek kişilik skutere 6 kişi bindi
YEREL HABERLER Tek kişilik skutere 6 kişi bindi
Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı
YEREL HABERLER Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi ...
Antalya'daki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'daki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı ...
Antalyaspor, Galatasaray'ı sahasında 7 yıl sonra yenmeyi planlıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, Galatasaray'ı sahasında 7 yıl sonra ...
Kasaplar Federasyonu'ndan Ümit Özdağ'a 'Katil değiliz' tepkisi
YEREL HABERLER Kasaplar Federasyonu'ndan Ümit Özdağ'a 'Katil ...
Antalya'da oteller eylül ortasına kadar dolu; boş yastık bile kalmadı
YEREL HABERLER Antalya'da oteller eylül ortasına kadar dolu; boş ...
'İnsanlar organ bulunduğuna inanamıyor'
YEREL HABERLER 'İnsanlar organ bulunduğuna inanamıyor'
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Alanyaspor, Sporting'den İdrissa Doumbiya'yı kiraladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Sporting'den İdrissa Doumbiya'yı kiraladı
SPL Antalya Şubesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER SPL Antalya Şubesi hizmete açıldı
Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ...
Antalya'da 20 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da 20 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.