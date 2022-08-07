Manavgat'ta yanan alanlarda yaban hayatı yeniden canlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'ta yanan alanlarda yaban hayatı yeniden canlanıyor

DHA

Manavgat'ta yanan alanlarda yaban hayatı yeniden canlanıyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA,(DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 65 bin hektara yakın ormanın yok olduğu yangın sonrası Orman Bölge Müdürlüğü'nün fidan dikiminin yanı sıra, birçok alanda bitki türlerinden çıkan tohumlar filizlendi. Yeni bitki örtüsüyle, yaban hayatı da tekrar oluşmaya başladı.
Manavgat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçradı. 2'si ormancı 7 kişinin yaşamını yitirdiği yangınlar, 19 farklı noktada günlerce sürdü. Bu ilçelerdeki 59 mahalle büyük zarar gördü. Toplamda 65 bin hektara yakın alanın küle döndüğü yangında, insanların yanı sıra çiftlik hayvanları, kedi, köpek ve ormanlardaki yaban hayvanları büyük zarar gördü.
Yangınla, bölgede her alandan herkesin görevli veya gönüllü bulunduğu süreçte, başta Antalya olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye gelen veteriner hekimler, yanık veya duman nedeniyle yaralanan hem evcil hem de yaban hayvanlarının tedavilerini üstlendi. Antalyalı veteriner hekimler, yangının hemen ardından olayla ilgili akademik rapor hazırlanması için 5 kişilik bir ekip oluşturdu. Ekipte Gökçe Coşkun, Eda Tibukoğlu, Hasan Balık, Mustafa Koç ve Mustafa Acet yer alıyor.
YANGIN VE SONRASI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yangın ve sonrasındaki süreçte bölgede sürekli çalışmalar yapan ekip, yok olan ormanlardaki yaban hayatının yeniden gelişimine ilişkin bilgi verdi. Grup üyelerinden veteriner hekim Gökçe Coşkun, 65 bin hektarlık büyük yangının insanlara zarar verdiği gibi evcil, çiftlik ve yaban hayvanları de etkilediğini söyledi.
AFETLERDE VETERİNERLERİN ROLÜ
Yangında hayvanlara ilk müdahalede veteriner hekimlerin canla başla mücadele ettiklerini belirten Coşkun, "Yerelde bulunan hekimler gece gündüz demeden hayvanlara müdahale edip onları kurtarmakla uğraştı. Bu fedakar çalışmaya il dışından birçok veteriner hekim de katıldı. Bu afet bizlere veteriner hekimlerin afetlerdeki rolünün ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Buradan büyük dersler çıkardık. Bunlardan en önemlisi ise veteriner hekimlerin afet planlamasının bir an önce yapılması gerektiği ve organizasyon planlarının yapılmasıdır. Bununla ilgili grup olarak çalışmalara başladık. Umarım bu tür afetlerle tekrar karşılaşmayız" dedi.
HER 1 METREKAREDE 5-10 ÇAM FİLİZİ
Yangında yok olan yaban hayatı habitatı nedeniyle yaban hayvanlarının evsiz kaldığını söyleyen Coşkun, "Yangından sonra düzenli olarak yaban hayatı takibini gerçekleştirdik. Bu günlerde Manavgat yangın alanlarında habitat tekrar şekillenmeye başladı. Makilikler yanında her 1 metrekarede 5-10 adet çam filizi görüyoruz. Bu durum besin zincirinin yerine gelmesi ve diğer yaban hayvanlarının tekrar alanı kullanabileceğine işaret ediyor" diye konuştu.
FLORA VE FAUNA KENDİNİ YENİLİYOR
Özellikle gelecek yıl ilkbahar kuş göçünde bu alanları kuşların tekrar kullanılabileceğini söyleyen Coşkun, "Şu an yaban hayatı flora ve fauna kendini yenilemeye başladı. Bu yenilemeyi sürekli akademik olarak takip edeceğiz. Alanı memeliler, kuşlar, böcekler, sürüngenler gibi canlı türleri tekrar kullanıma başladı. Yaban hayatını bütün olarak görmeliyiz, sadece bitkiler olarak değil. Ayrıca bölgede yaban hayatıyla, insanlar, evcil ve çiftlik hayvanları da iç içe yaşıyor. O yüzden rehabilitasyon çalışmalarında ormancılarla birlikte alanlarındaki uzman kişilerin de mutlaka çalışmalarda yer alması gerekiyor" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-08-07 11:26:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

76 yaşındaki 'Boksör Naciye': Terliyor, emek veriyor ve sonunda büyük gülümsüyorsunuz
YEREL HABERLER 76 yaşındaki 'Boksör Naciye': Terliyor, emek veriyor ...
Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
Jandarmanın bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Jandarmanın bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi
Galatasaray´a Antalya´da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Galatasaray´a Antalya´da coşkulu karşılama
Antalya'da tek katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü
YEREL HABERLER Antalya'da tek katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri ...
Antalyaspor İtalyan orta saha Poli ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Antalyaspor İtalyan orta saha Poli ile yollarını ...
Muratpaşa Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi ...
Patara'da "İmparator Nero" yazıtı antik deniz fenerine yerleştirildi
YEREL HABERLER Patara'da "İmparator Nero" yazıtı antik deniz ...
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu ...
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu geçti
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu ...
Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları başladı
YEREL HABERLER Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. ...
Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını ...
Tek kişilik skutere 6 kişi bindi
YEREL HABERLER Tek kişilik skutere 6 kişi bindi
Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı
YEREL HABERLER Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi ...
Antalya'daki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'daki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı ...
Antalyaspor, Galatasaray'ı sahasında 7 yıl sonra yenmeyi planlıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, Galatasaray'ı sahasında 7 yıl sonra ...
Kasaplar Federasyonu'ndan Ümit Özdağ'a 'Katil değiliz' tepkisi
YEREL HABERLER Kasaplar Federasyonu'ndan Ümit Özdağ'a 'Katil ...
Antalya'da oteller eylül ortasına kadar dolu; boş yastık bile kalmadı
YEREL HABERLER Antalya'da oteller eylül ortasına kadar dolu; boş ...
'İnsanlar organ bulunduğuna inanamıyor'
YEREL HABERLER 'İnsanlar organ bulunduğuna inanamıyor'
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Alanyaspor, Sporting'den İdrissa Doumbiya'yı kiraladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Sporting'den İdrissa Doumbiya'yı kiraladı
SPL Antalya Şubesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER SPL Antalya Şubesi hizmete açıldı
Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.