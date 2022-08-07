Bakan Karaismailoğlu: Phaselis Tüneli ile bölgede karbon salınımı yıllık 1842 ton azaldı



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, nisan ayında açılan Phaselis Tüneli'nin bölgede karbon salınımını yıllık 1842 ton azalttığını açıkladı.

Kaş, Demre, Finike, Kumluca gibi batı ilçelerine hem turizm hem de sebze-meyve taşımacılığında ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak olan Phaselis Tüneli, nisan ayında hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1305 metre uzunluğunda, çift şeritli tüpten oluşan Phaselis Tüneli hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

'SEYAHAT SÜRESİ 15 DAKİKA KISALDI'

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında "Phaselis Tüneli; Antalya'nın batısında bulunan Demre, Finike, Kemer, Kumluca, Kaş ve diğer ilçelere güvenli ve konforlu bir yolculuk sağladı. Seyahat süresi 15 dakika kısaldı. Doğa harikası bölgede, karbon salınımı yıllık 1842 ton azaldı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-08-07 12:04:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.