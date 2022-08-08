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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçının ardından

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçının ardından


Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: Muslera takımını maçta tuttu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Üzerimde çok büyük sorumluluk varAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-SPOR Toto Süper Lig 2022-2023 sezonun ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 9 dakika içinde penaltı ve karşı karşıya kurtaran Muslera'nın takımını maçta tuttuğunu söylerken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, ilk maçında galibiyetle tanıştığını ve üzerinde çok büyük sorumluluk olduğunu kaydetti.
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonun ilk haftasında sahasında Galatasaray'a Gomis'in 90'ıncı dakikada attığı golle 1-0 yenildi. Sezona Galatasaray 3 puan ile başlarken, kırmızı beyazlılar ise puansız başladı. Maç sonunda Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
GROENENDİJK: MUSLERA TAKIMINI MAÇTA TUTTU
Dolu tribünler önünde oynamayı özlediklerini aktaran Groenendijk, "Seyir zevki yüksek iyi bir maçtı. Full stadyum önünde oynadık. Hava şartları iki takımı da zorladı. 2 takım da 90 dakika boyunca yeterli fırsat buldu. Bize gelen fırsatlardan önce direkten dönen topta rakipten şanslıydık. 9 dakika içinde penaltı ve karşı karşıya kurtaran Muslera takımını maçta tuttu" dedi.
'YENİDEN YENİLMEMEZLİK SERİSİNE BAŞLAYACAĞIMIZI UMUT EDİYORUM'
İkinci yarıda Antalyaspor'un iyi bir mücadele sergilediğini kaydeden Alfons Groenendijk, "Bir gerçek var, gol atamıyorsanız 85'inci dakikaya geldiyseniz puanı da korumayı bilmelisiniz. 90 dakikada 8 kişi atağa çıkıp arka paylaşımda sıkıntılar yaşadık. Gomis, dönen topta ilk dokunuş ilk pozisyona girmede gol vuruşu yaptı. Tam tersini biz yapamadık maalesef. Uzun süren yenilmezlik serimiz vardı. Bunu kaybetmiş olduk. En çok üzüldüğüm noktalardan biri bu. Takıma güveniyorum, yeniden yenilmezlik serisine başlayacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.
'ADRİANO'NUN PENALTI ATIŞI İYİ DEĞİLDİ'
Oyunculardan memnun olduğunu ancak alınan yenilgiden memnun olmadığına dikkat çeken Groenendijk, Luiz Adriano'nun kaçırdığı penaltının iyi atış olmadığını vurguladı. Groenendijk, "Her oyuncu penaltı atmak istiyor. Adriano kullandı. Muslera'yı inceledi penaltı atışlarında. Bir köşeye yattığını varsayarak bu şekilde vurmak istedi. Bunu eleştirecek değilim. Adriano önemli bir oyuncumuz. Profesyonellik anlamında büyük oyuncu olduğu için kısa sürede bu durumu aşacaktır" dedi.
'TAKIMDAN AYRILACAK OYUNCU SÖZ KONUSU DEĞİL'
Futbolda transfer sezonun açık olduğu sürece gelenlerin de gidenlerin de olacağını söyleyen Groenendijk, "Ayrılacak oyuncu söz konusu değil, bir oyuncu ayrılığına karşı onun yerine dolduracak oyuncuları takip ediyoruz. Şu anlık böyle bir şey söz konusu değil" dedi.
OKAN BURUK: GEÇEN SENENİN EN BAŞARILI TAKIMIYLA OYNADIK
Antalya'nın sıcak olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Okan Buruk, "Herkesin bildiği gibi hava çok sıcak. Antalya için çok sıcak değil ama bizim için çok sıcak bir havaydı ve nem vardı. Nem oyunu ve oyuncuları etkiledi. Geçen senenin en başarılı takımı ile oynadık ve uzun zamandır maç kaybetmeyen bir takımdı. Hem de deplasmanda oynanan zor bir maçtı. 1'inci hafta kadromuz tam değil ve Antalyaspor hazır tam kadrosuyla karşımıza çıktı. Kadroyu yeni yeni tamamlıyoruz. Birçok olumsuz şey vardı maçtan önce. Ama olumlu olan hem kampta, hem de antrenmanlarda gördüğümdü. Bu süreçte hazırlık maçlarında gördüğüm, oyuncularımın iyi niyeti ve çalışmaları. Galatasaray'ı hak ettiği yere getirmek için verdikleri emek" dedi.
'3 İHTİMALLİ BİR OYUNDU'
İki takımında maçı kazanabileceğini ve 3 ihtimalli bir oyun oynadıklarını kaydeden Okan Buruk, "Antalyaspor'un penaltı kaçırması, net bir şekilde karşı karşıya kaçırması, bizim direkten dönen pozisyonumuz. İki takım için net pozisyonlar vardı. 3 ihtimalli maçtı. Beraberliğe gidecek gibi gözüküyordu ancak kazanan taraf olduk. Kazandığımız için çok mutluyuz. Antalyaspor'u tebrik etmek isterim" diye konuştu.
'ÜZERİMDE ÇOK BÜYÜK SORUMLULUK VAR'
Galatasaray'da teknik direktör olarak ilk lig maçına çıktığıyla ilgili gelen soruya Buruk, "Ben Galatasaray'da göreve başladığım ve imza attığım andan itibaren inanılmaz bir heyecan, mutluluk yaşıyorum. Deplasmana geldiğimizde, Avusturya kampında, insanların bize olan ilgisi burada da havalimanında bize yapılan karşılama takıma ilgisi, sevgisi bizim üzerimizde. Benim üzerimde çok büyük bir sorumluluk var. Ben gece gündüz demeden çalışarak bu sorumluğu yerine getirmeye çalışıyorum, ekibimle birlikte. Yönetim ve başkanla hepimiz uyumlu bir şekilde bu armanın, formanın geçen yıl yaşanan kötü gidişten sonra hak ettiği yere gelmesi için inanılmaz bir mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu.
'İLK MAÇIMDA GALİBİYETLE TANIŞTIM'
Sezona güzel başladıklarına dikkat çeken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İlk maçımda galibiyetle tanıştım. 3 puanla başladım. Hayırlı olsun. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız maç var. Bu 3 puanı, 6 puana çıkarmak için taraftarı yanımızda görmek isteriz" dedi.
'KADRO YENİLEME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'
Dries Mertens ve Lucas Torreria transferlerinin gelmesiyle ilgili soruya Okan Buruk şöyle cevap verdi:
"Kadro yenileme çalışmalarımız var uzun zamandır devam ediyor. Bununla ilgili yeni oyuncular geliyor. İlk önce içerideki oyuncularımızın kaliteli olduğun söylemem gerekiyor. Onlar da bu takıma hizmet etmek için çok çalışıyorlar. İyi isimler üzerinden eklemeler direkt katkı verecek oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Bu bizim için önemli. İki oyuncumuz geldi. Bizimle başlayacaklar. Durumlarını göreceğiz. Maç oynamaya hazırlar mı göreceğiz. Diğer mevkilerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Transfer için 1 ay daha süre var. İnşallah dediğim gibi güzel bir yıl, başlangıç da güzel oldu, devamı da güzel olur." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk açıklamalar
-Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamaları
-Genel detaylarHABER: Adem AKALAN KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2022-08-08 00:56:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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