Kumsal bebek büyüdükçe kalbindeki delik de büyüyor

Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Emine (36) ve Emrah Aydemir (36) çiftinin 9 aylık bebekleri Kumsal, kalbinde delikle doğdu. 7 aylık dünyaya gelen, 2 ay kuvözde kalan ve doktorların 'Yaşamayabilir' dediği Kumsal büyüdükçe kalbindeki delik de büyüyor.

Kepez ilçesinde yaşayan ve 2 yıl önce evlenen Emrah- Emine Aydemir, bir süre sonra bebek sahibi olacaklarını öğrendi. Hamilelik sürecini zor geçiren Emine Aydemir, 7'nci ayda çocuğunu doğurdu. 9 ay önce prematüre dünyaya gelen Kumsal bebek, ilk 2 ayını kuvözde geçirdi. Daha sonra bebeğin kalbinde delik olduğu tespit edildi. Her ay düzenli aşı olması gereken Kumsal bebeğin aşıları, ilk 6 ay düzenli vuruldu ancak ailenin yaşadığı maddi zorluk nedeniyle son 2 aydır yapılamadı. Rahatsızlığı nedeniyle bağışıklığı düşük ve gelişimi zayıf olan Kumsal bebek, mikrop kapmaması için evden çıkarılmıyor. Kumsal büyüdükçe kalbindeki delik de genişlediği için sağlık durumuna göre 1 yaşından sonra ameliyat olabilecek.

'KONTROL İÇİN GİTTİM, DOĞUMA ALDILAR'

Hamileliği sırasında çocuğunun down sendromlu olabileceğinin söylendiğini ancak buna rağmen dünyaya getirmekten vazgeçmediğini belirten Emine Aydemir, "Kızım Kumsal 7 aylık doğdu. Ağrım vardı, kontrol için gittik, bir anda doğuma aldılar. Kızımda herhangi bir hastalık olduğunu bilmiyordum. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra 'Çocuk nerede' diye sordum. Doktorlar yoğun bakımda ve solunum sıkıntısı olduğunu söyledi" dedi.

Çok zor dönem geçirdiklerini söyleyen Aydemir, "Kalbinde delik olduğunu bilmiyordum. Yoğun bakımda her gün gidip bakıyor, başında ağlıyordum. Çok zor bir şey. Bize 'Kalbinde delik var. Diğer çocuklara göre gelişimi çok yavaş' dediler. Çocuğum hastanede kaldı, beni taburcu ettiler. Kumsal makineye bağlı yaşıyor, aklım sürekli onda, uyuyamıyordum bile. Hastaneden çıktığında bağışıklığını güçlendirmek için aşıları, ilk 6 ay düzenli yaptırabildik. Devlet, bu aşıların ücretini karşılamıyor. Maddi güçlük nedeniyle son 2 ay yaptıramadık" diye konuştu.

1 yaşından sonraki sağlık durumuna göre ameliyat kararı verileceğini anlatan Aydemir, "Doktor, kontrolde kalbindeki deliğin büyüyeceğini söyledi. Kumsal'ın ayrıca reflüsü var, her yediğini kusuyor. Kumsal virüs kaptı, bu nedenle yaptırmamız gereken iğneler var. Doktor, tekrar yakalanırsa atlatamayacağını söyledi" dedi.

'HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLUN, YAŞAMAYABİLİR' DEMİŞLER

Kumsal'ın durumunu ilk öğrendiğinde ne yapacağını bilemediğini söyleyen baba Emrah Aydemir, "Kumsal ilk defa kuvözde kalırken gördüm. Durumunu sorduğumda doktor, bana 'Her şeye hazırlıklı olun, yaşamayabilir' dedi. İlk duyunca şok oldum, eşime bu durumu nasıl söyleyeceğimi düşündüm. Geçen ay rota virüsü kaptı. Tekrar virüs kapmaması için bizim bile çok yakın olmamamız gerekiyor. Evden dışarı çıkması zor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-08-09 10:34:15



