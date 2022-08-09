Sokakta tartıştı, bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, uyuşturucu madde etkisinde olan Yavuz K. (35), sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti. Bacağından yaralı Yavuz K., otobüs durağına çağırdığı sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen Yavuz K., kimliği belirsiz kişiyle tartışıp, olay yerinden ayrıldı. Yavuz K., tartışma sırasında sol bacağından bıçaklandı. 2 kilometre uzaklıktaki Etiler Mahallesi'ne giden Yavuz K., 1 saat sonra bıçaklandığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yavuz K., yardım istedi. Sağlık ekipleri, yaralı Yavuz K.'nin bulunduğu otobüs durağına geldi. İlk müdahale sonrası Yavuz K., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-08-09 13:22:08



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