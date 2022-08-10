Yer altı kanalına giren kişi, elektrik akımına kapılıp öldü



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde hırsızlık amacıyla yer altı kanalına girdiği tahmin edilen kimliği belirsiz kişi, elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde meydana geldi. Yer altı kablo değişimi için şebeke hattına giren yetkililer, bir kişinin kanalda hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kimliği belirsiz erkeğin elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, uzun uğraşların ardından yer altı kanalından çıkartıldı. İncelemede pense, maket bıçağı ve bakır kablo parçaları da bulan ekipler, ölen kişinin hırsızlık amacıyla kanala girmiş olabileceği yönünde duruyor.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 6 aydır elektrik kesintisi yaşadıklarını belirten Enes Demiralp, "Sürekli kabloları çalıyorlar, bu yüzden hep mağdur oluyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-08-10 14:09:21



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