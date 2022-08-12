Antalya'da banka müdürü, şubede rehin alındı (3)

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2 SAATTE TESLİM OLDU

Antalya'da, Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürünü silahla rehin alan M.R.D., polis ekiplerinin 2 saatlik ikna çalışmasının sonunda teslim oldu. Bankada görevli personelin saat 17.00 sıralarında dışarı çıkmasının ardından özel harekat polisleri, şubeye girdi. Müzakere görüşmeleriyle teslim olmaya ikna edilen M.R.D., gözaltına alındı. M.R.D., ekip aracına alınarak emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIAdem AKALAN

2022-08-12 17:37:32



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