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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Caretta yuvasını kürekle açtı; yavruların ölümüne neden oldu

DHA

Caretta yuvasını kürekle açtı; yavruların ölümüne neden oldu


Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir plaj işletmesinde çalışan görevli, sahilde şezlonglar arasında bulunan caretta yuvasını kürekle açarak yavru carettaların ölmesine neden oldu. Plaj görevlisi yavru carettalara yuvadan çıkmaları için yardımcı olduğunu iddia etti.
Manavgat'ın Sorgun sahilinde plaj işletmesinde çalışan bir görevli, şezlonglar arasında bulunan caretta yuvasını, yavrular çıkarken kürekle açtı. Olayı gören bir turist, Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne (DEKAFOK) haber verdi. Bunun üzerine DEKAFOK gönüllüleri yuvalama alanına gitti. Kürekle yuvanın bozulduğunu gören gönüllüler, Doğa Koruma Milli Parklar yetkilileri ile jandarmayı bilgilendirdi. Yuvalama alanına gelen Doğa Koruma Milli Parklar yetkilileri yuvanın bozulması nedeniyle içerisinde bulunan yavruların zarar gördüğünü belirleyerek tutanak tuttu.
YUVADAN ÇIKIŞ SÜRESİNCE KESİNLİKLE DOKUNULMAMALI
Caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını sürekli denetlediklerini belirten DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, "Ekiplerimiz sürekli devriye geziyor. Bölgedeki ziyaretçilerimizi, kıyı bandı işletmecilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Yuva çıtalarını çaktıktan sonra üzerlerine bilgilendirme kartlarımızı yerleştiriyoruz. Gecenin güvenli karanlığında gelen annemizin bıraktığı izlerden bulduğumuz yuvaları işaretliyoruz. Bir yuvalama sahasında 50 ile 120 arasında yumurta olabiliyor. 50 santim derinliğinde 20 santim çapındaki yuvalama sahaları 50 ile 60 gün arasında da kuluçkada kalıp kendi doğal döngülerinde kendi gerçek evleri olan denizlere gitmelidirler. Kesinlikle yuvalara dokunulmamalı. Zaten üzerinde bıraktığımız bilgilendirme kartlarında Almanca, Rusça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere hem görsel hem de yazılı olarak, yuvaya dokunma ibaresi mevcut. Yuva bir gün çıkış yapmıyor, anne yumurtayı bıraktıktan 60 gün sonra çıkan yavrular bazen 5 bazen 10 güne kadar doğum devam ediyor" diye konuştu.
9'U ÖLDÜ, 28'İNİN AKIBETİ BELLİ DEĞİL
Bölgede tatil yapan bir turistin DEKAFOK WhatsApp ihbar hattını arayarak bilgi verdiğini anlatan Akyol, "Turist ziyaretçimiz bize telefon açtı ve dedi ki, 'kürekle kazılan bir yuva var acil gelmelisiniz'. Biz sahaya gittiğimizde yuva çıtaları kaldırılmış, yuva açılmış. Doğa Koruma Milli Parklar ve jandarmayı aradık, gerekli işlemlerin başlatılması için haber verdik. Dernek olarak üzerimize düşen görevi yaptık" diye konuştu.
Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerinin yuvayı açarak kontrol ettiğini anlatan Akyol, "Orada yavruların erken çıkarıldığını maalesef çok fazla yavrunun öldüğünü gördük. 14 tanesini göbek bağları ile birlikte denize bıraksak da 3 tane göbek bağı olanı muhafaza ediyoruz şu an. 28 tanesinin akıbetini bilmiyoruz, göbek bağlarını maalesef içeriye çekmemişlerdi, 9 tane yumurta da üzeri açılıp parçalandığı için ölüm oldu. Bunun raporunu Doğa Koruma Milli Parklar tuttu" diye konuştu.
YAVRU CARETTALARA İYİLİK OLSUN DİYE AÇMIŞ
Anne carettaların sahile çıkıp yumurtlamasını takip ettiklerini ve tarih ve raporlarını tuttuklarını anlatan Akyol, "Beklediğimiz bir çıkıştı. Söylemiştim işletmeciye, hazırlıklı olun ışıklarınızı kapatın, yarın veya öbür gün çıkış olacak diye. Oraya gittiğimizde gülerek bize yardım ettiklerini söylediler. Hiç güzel değil, elem verici bir durumdu. Kürekle kazılmıştı, inşallah bir daha böyle elem verici bir durumla karşılaşmayız. İnşallah burada bir farkındalık oluşur. İşletmeciye gerekli durumu devletimiz yapacaktır, buna da güveniyoruz. Zannedersem yuvayı kaldırmak daha kolay ve bir şezlong koymanın daha istihdama katkı olacağını düşündüler" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2022-08-13 11:08:11

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