Eşinin öldürdüğü Şenay, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırmış (2)



'SON OLSUN DİYORUZ AMA OLMUYOR'

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ayvaoğlu tarafından öldürülen Şenay Ayvaoğlu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Cenazenin çıkarıldığı sırada anne Şenel Oklu, "Kızım" diyerek gözyaşı döktü. Baba Ali Oklu ise "Son olsun diyoruz, olmuyor" sözleriyle isyan etti. Anne, yakınlarına tutunarak, güçlükle ayakta durabildi. Acılarının büyük olduğunu söyleyen Ali Oklu, "Arabasını park edip, sinsice gelmiş. Hunharca katletmiş. Bir de çocuklarının gözü önünde katlediyor. Son olsun diyoruz, olmuyor. Uzaklaştırma kararı var. 'Hepinizi öldüreceğim' diye tehdit ediyordu" dedi.

'HENÜZ YAKALANMADI HALA FİRARİ'

Öldürülen kadının avukatı Mehmet Aykan, "Geçen ayın 22'sinde Ankara'dan dönerken Şenay Hanım'ı, Afyonkarahisar'da dinlenme tesisinde yakalayıp, kolunu kırıyor. Bunun üzerine uzaklaştırma kararı alındı. Ancak tehditlere sürekli devam ediyordu. Çocukları arayıp, tehdit ediyordu. Müvekkilim 5, 10 ve 17 yaşındaki çocuklarıyla düğünden çıktığı sırada ağaçların arasından çıkıp, ateş ediyor. Planlı ve tasarlayarak öldürüyor. Henüz yakalanmadı hala firari" diye konuştu.Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-08-14 14:00:05



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