Alanyaspor'un isim sponsoru Corendon oldu

Engin ANAK / ALANYA, (DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Corendon şirketiyle isim anlaşması yaptı. Turuncu yeşilli ekip, 2022/2023 sezonundan itibaren Spor Toto Süper Lig´deki mücadelesini Corendon Alanyaspor ismiyle sürdürecek.

Corendon ile Alanyaspor arasında yapılan isim sponsorluğu anlaşması Alanya´da Kızıl Kule Meydanı´nda bir basın lansmanıyla açıklandı. Basın lansmanına, Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte iki kurumun yöneticileri ve davetliler katıldı. Anlaşmaya göre isim sponsorluğunun yanı sıra aynı zamanda Alanyaspor´a ait birçok reklam alanında logosu ile yer alacak Corendon, bu anlaşma ile turuncu yeşilli takıma ulaşım desteği de sağlayacak. Yeni sezonla birlikte Corendon Alanyaspor, deplasman maçlarına Corendon Turizm Grubu bünyesindeki Corendon Airlines ile uçacak.

"TARİHİ BİR AN YAŞIYORUZ"

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Bilindiği üzere Alanyasporumuzun Süper Lig'de yedinci yılı. Bize geçen yıl Corendon çok ciddi destekler verdi. Corendon ile geçen sezon birçok uçuş gerçekleştirdik. Bu yıl hem isim sponsorumuz hem de ulaşım sponsorumuz oldular. Burada başta Yıldıray bey olmak üzere Corendon ailesine Alanyaspor adına ne kadar teşekkür etsek azdır. Alanyaspor'a bu yaptıkları kelimelerle tarif edilemez. Bugünden itibaren Alanyasporumuzun beş yıllık süreyle isim sponsoru olacaklar. Hem Alanyaspor´a hem Corendon ailesine hayırlı uğurlu olsun. Biz de elimizden gelen her türlü fedakarlığı Corendon için yapmaya hazırız. Kendinilerine destekler için teşekkür ederim" dedi.

"YENİ BİR ADIM ATIYORUZ"

Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer ise "Corendon olarak, Antalya bizim en büyük destinasyonumuz. Türkiye'de turizmin başkenti olan Antalya'nın incisi Alanya ilçemiz, aynı zamanda Türk futbolunun en iyi ve en prestijli takımlarından birine sahip. Markaların, faaliyet gösterdikleri şehrin spor aktivitelerini ve kulüplerini desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz de bu inançla Alanyaspor ile şimdiye kadar olan iş birliğimizin çıtasını yükselterek yeni bir adım daha atıyoruz. Elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan Alanyaspor'un, yeni dönemde isim sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Başta Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu olmak üzere tüm Alanyaspor yönetimine bize gösterdikleri bu iş birliği fırsatı ve destek için çok teşekkür ediyorum. Bu işbirliğini bir sponsorluk anlaşmasından daha fazlası olarak görüyoruz. Alanyaspor´un her zaman yanında olmaya ve bu camiaya layık olacak işler yapmaya çalışacağız. Çok kıymet verdiğimiz isim sponsorluğu anlaşmasının hayırlı olmasını, Corendon Alanyaspor´un başarısına katkı sağlamasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra düzenlenen imza töreni ve fotoğraf çekiminin ardından, basın lansmanı sona erdi.

