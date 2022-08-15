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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanchez Mateos: 3-0´dan 3-3´e getirmek kolay değildi

DHA

Sanchez Mateos: 3-0´dan 3-3´e getirmek kolay değildi


Engin ANAK / ALANYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in ikinci haftasında Beşiktaş ile karşılaşan ve sahadan 3-3´lük beraberlikle ayrılan Corendon Alanyaspor´un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Oyunu 3-0´dan 3-3´e getirmek kolay değildi. Bunu arkadaşlarımız başarabildiler. Bizler iyi futbol oynamaya çalışıyoruz" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, sahada maç boyunca taktik savaşı olduğunu söyledi.  Mateos, "Sahada tamamen bir taktik savaşı vardı. Biz arkada dörtlüye dönerken, Beşiktaş bizden farklı bir taktikle oynadı. Daha sonra 10 kişi kaldılar. 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1 düzenini denediler. Biz farklı bir taktik değişikliğine gittik. Daha sonra 5-3-1 taktiğine döndüler. Bizde karşı bir hamle yaptık. Bugün sahada ilk defa Alanyaspor forması giyen oyuncularımız vardı. Özellikle oyuna sonrada giren oyuncularımız Lusamba, Idrissa tam olarak bizim istediklerimizi sahada verebildikleri zaman çok farklı bir oyun düzenine sahip olacağız. Bunun yanı sıra Zinedine gibi oyuncular bugün ilk resmi maçlarına çıktılar. Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Biz her ne kadar bugün sahada bir kişi fazlada olsak da hem mental açıdan hem de taktik açıdan güzel bir reaksiyon gösterdik. Oyunu 3-0´dan 3-3´e getirmek kolay değildi. Bunu arkadaşlarımız başarabildiler. Bizler iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Taraftarlarımıza buraya geldiklerinde güzel futbol izletmek istiyoruz. Tribünlerimizi sadece büyük takım maçlarında değil her maçta doldurmalarını istiyoruz. Bizler onların zevk alabileceği oyunu oynamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
"ONLARI SÜREKLİ ZORLAYACAĞIMIZ İÇİN DEĞİŞİKLİĞE GİTTİLER"
Rakip Beşiktaş´ı mücadelesinden dolayı tebrik eden Mateos, "Böyle bir ortamda 10 kişi ile oynamak kolay değil. Rakibimiz taktiksel olarak çok değişiklikler yaptı. 4-4-1 düzenindeyken biz biraz daha yaygın bir dizilim aldık. Topu çizgi üzerindeki oyuncularımıza taşıyarak ataklar yapmaya çalıştık. Onlar bizim kazandırmış olduğumuz genişliği 5´li savunma hattıyla durdurmaya çalıştılar. Önde 3´lü bir orta saha ile bize karşı savunma yaptılar. Biz farklı bir dizilime geçtik. Elbette onlar için kolay değildi. Biz sürekli topa sahip olan bir takımız. Onları sürekli zorlayacağımız için değişikliğe gittiler. 10 kişi ile bu hava şartlarında oynamak kolay değildi. Futbolun doğasında zaman geçirmek var" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Mateos´un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-08-15 01:43:49

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