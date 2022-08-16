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Rektör Özkan: Covid vakaları arttı, ölümcüllüğü azaldı

DHA

Rektör Özkan: Covid vakaları arttı, ölümcüllüğü azaldı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Covid-19 vakaların son dönemde aşırı arttığını ancak virüsün akciğer tutulması ve ölümcüllüğünün azaldığını söyledi. Prof. Dr. Özkan, kronik hastalığı, nakil, karaciğer-böbrek yetmezliği, bağışıklık sistemi rahatsızlığı gibi riskli grupların ise daha çok dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kurban Bayramı tatili süreciyle yeniden artış gösteren Covid-19 salgını vakalarındaki son durum hakkında bilgi verdi. Covid-19 vaka sayılarının aşırı arttığını ancak ölümcüllüğünün ilk baştaki gibi olmadığını aktaran Prof. Dr. Özkan, "Bu bizi sevindiriyor, yine de özellikle yaşlı hastaların, altta yatan hastalığı olanların, nakil olmuştur, kanser olmuştur, böbrek-karaciğer yetmezliği vardır, immün sisteminde sıkıntıları olan hastaların kendilerini korumaları lazım. Kapalı alanlar ve ortamlarda maske kullanmaları gerekiyor" diye konuştu.
AKCİĞER TUTULUMU HAYLİ AZALDI
Covid-19'un grip gibi bir hastalığa dönüşeceğini ümit ettiğini dile getiren Prof. Dr. Özkan, "Ona dönüyor gibi duruyor. Ama yine de hiç kimsenin net bir şey söylemesi mümkün değil bu konuda. Daha çok ağır grip gibi geliyor bize. Bu da tabi sevindirici. Artık akciğer tutulumu çok az görüyor olmak bizi umutlandırıyor, ama tabi ki bakarsınız başka bir mutasyona tekrar döner, inşallah öyle bir şey olmaz. Akciğer tutulumunu bir hayli az görüyoruz artık ve ölümcüllüğü de azaldı. Daha çok ileri yaş hastalar, ciddi kronik hastalığı olan insanlar ya da kanser, immün sistemli düşük hastalarda daha ağır seyredebiliyor, ya da ölümcül olabiliyor" ifadelerini kullandı.
RİSKLİ GRUPLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Covid-19'daki değişimle ilgili uyarılarda bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tabi ki bu demek değildir ki biz Covid'li bir insanla çok ciddi haşır neşir olalım; kendimizi korumamız gerekiyor. Ama ilk baştakinden daha çok yol kat ettik. Özellikle kapalı ortamlarda riskli grupların kendini koruması gerekiyor. Evet arttı ama bizim hastanemizde çok ciddi yoğun bakım artışları ve servis yatışları yok. Bu da sevindirici. İnşallah mutasyon grip gibi olursa çok korkulacak bir şey yok. Mutasyonları bilemeyiz tabi. Şu an için evet sayılar arttı, ölümcüllüğü az ama özellikle riskli grupların dikkat etmesi gerekiyor kendine. Topluluk ve kapalı alanlarda maske kullanılabilir. Özellikle önemli olan Covid olduğunu bilen insanların sorumluluk alması, bu her zaman maalesef olmuyor. Bence o yüzden de sıkıntı." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-08-16 10:25:47

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