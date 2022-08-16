Antalyaspor'da 5 geldi, 8 gitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor'da 5 geldi, 8 gitti

DHA

Antalyaspor'da 5 geldi, 8 gitti


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezonda kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil ederken, 8 oyuncusuyla kiralama yoluyla ya da bonservisiyle yollarını ayırdı.
Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda İstanbul ekibi HangiKredi Ümraniyespor'u Haji Wright'ın tek golüyle 1-0 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını kazanan Fraport TAV Antalyaspor, günü izinli geçirecek. Kırmızı beyazlı ekip çarşamba günü saat 19.00'da futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde 3'üncü hafta sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Yeni sezonda futbol sorumlusu Şahin'in isteği doğrultusunda Antalyaspor, 5'i yeni olmak üzere 7 oyuncuyla sözleşme imzalarken, 4'ü kiralık, 2'si fesih, 1 sözleşme uzatmama ve 1 de bonservis bedeliyle olmak üzere 8 oyuncuyla yollarını ayırdı.
5 YENİ OYUNCU KADROYA DAHİL OLDU
Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezonda 5 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Kırmızı beyazlılar İstanbulspor'dan kaleci Alperen Uysal, Werder Bremen'den ayrılan defans oyuncusu Ömer Toprak, bonservisi Medipol Başakşehir'de olan ancak Göztepe'de kiralık forma giyen orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, Medipol Başakşehir'den defans oyuncusu Cemali Sertel kiralık olarak ve son olarak Çin Ligi ekiplerinden Dalian Professional takımının formasını giyen ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki İsveçli sol kanat oyuncusu Sam Larsson'u transfer etti. Kırmızı beyazlılarda Sam Larsson, Soner Aydoğdu ve Ömer Toprak'a, ligde oynanan 2 maçta futbol sorumlusu Şahin tarafından görev verildi.
NDAO KİRALIK, WRIGHT BONSERVİSİYLE GELDİ
Geçen sezon takıma kiralık olarak katılan ve önemli katkı sunan Alassane Ndao ve ABD'li forvet Haji Wright tekrar takıma kazandırıldı. Bu sezonda 1 sene daha kiralanan Senegalli kanat oyuncusu Ndao, geçen sezon kupa ve ligde 17 maçta forma giyerken 4 gollük katkı verdi. Ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle 20212022 sezonun flaş isimlerinden olan ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright, ligde 31 maça çıkarken 14 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Türkiye Kupası'nda 3 maçta kırmızı beyazlı formayı terleten ABD'li forvet oyuncusu 1 gole imza atarken bu sezon öncesi bir çok takımın transfer listesine girerken Antalyaspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
8 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILDI
Fraport TAV Antalyaspor, lig maçları öncesi 8 oyuncusuyla yollarını ayırırken, geçen sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden olan Doğukan Sinik, bonservis bedeli karşılığında İngiltere Championship takımlarından Hull City'e transfer oldu. Kırmızı beyazlılar sözleşmesi biten Brezilyalı Naldo ile de sözleşme uzatmayarak oyuncu ile yollarını ayırdı. Antalyaspor, İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshederken, Harun Alpsoy ile de bedelsiz şekilde takımdan ayrılmasını sağladı. Akdeniz ekibi genç oyuncuları Berat Pınar'ı Sakaryaspor, Doğukan Nelik'i Nazilli Belediyespor'a, Mert Yılmaz'ı Ümraniyespor'a ve Bahadır Öztürk'ü de Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderdi.
4 OYUNCUYA TAKIM BULMALARI SÖYLENDİ
Fraport TAV Antalyaspor'da 4 oyuncunun ismi lisans işlemleri için TFF'ye bildirilmedi ve kendilerine kulüp bulmaları istendi. Kırmızı beyazlı ekipte Deni Milosevic, Erkan Eyibil, Ersin Zehir ve Gustavo Blanco'ya takım bulmaları söylenirken, takımdan ayrılmaları için kolaylık sağlanacağı bildirildi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-08-16 11:34:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizde bulunan cesedin kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Denizde bulunan cesedin kimliği belli oldu
Antalya'da rehberden etkilenen İngiliz turist Müslüman oldu
YEREL HABERLER Antalya'da rehberden etkilenen İngiliz turist ...
'Çöp ev'de bulunan Cem Muhammet, taburcu edildi
YEREL HABERLER 'Çöp ev'de bulunan Cem Muhammet, taburcu edildi
Rektör Özkan: Covid vakaları arttı, ölümcüllüğü azaldı
YEREL HABERLER Rektör Özkan: Covid vakaları arttı, ölümcüllüğü ...
Tarım arazisi yakınına mermer ocağına 'ÇED gerekli değildir' kararına Danıştay'dan ret
YEREL HABERLER Tarım arazisi yakınına mermer ocağına 'ÇED gerekli ...
Runar Alex Runarsson, Corendon Alanyaspor'da
YEREL HABERLER Runar Alex Runarsson, Corendon Alanyaspor'da
Alanyaspor, Arsenal'den kaleci Runarsson'u bir yıllığına kiraladı:
YEREL HABERLER Alanyaspor, Arsenal'den kaleci Runarsson'u bir ...
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Antalya'da, denizde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da, denizde erkek cesedi bulundu
Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Antalya ile Muğla'yı turizm, tarım ve tarih alanında Patara Köprüsü birleştirecek
YEREL HABERLER Antalya ile Muğla'yı turizm, tarım ve tarih alanında ...
Antalya'da 47 metrelik mega yat denize indirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 47 metrelik mega yat denize indirildi
Doktordan randevu almıştı, cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Doktordan randevu almıştı, cansız bedeni bulundu
Kaş'ta Gömbe Yörük Şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kaş'ta Gömbe Yörük Şenliği düzenlendi
Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
YEREL HABERLER Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi ...
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ...
Otel odasında üretilen 387 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Otel odasında üretilen 387 litre sahte içki ele ...
50 metrekarelik atölyede, 'sırrı gizli' mozaik camı üretiyor
YEREL HABERLER 50 metrekarelik atölyede, 'sırrı gizli' mozaik camı ...
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri 2 Eylül'de başlayacak
YEREL HABERLER Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri 2 Eylül'de başlayacak
Antalya'da kayıp olarak aranan lise öğrencisi iki kız bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp olarak aranan lise öğrencisi iki kız ...
Su altından çıkarılan takma diş, silah ve cep telefonları sergiye çıkıyor
YEREL HABERLER Su altından çıkarılan takma diş, silah ve cep ...
Su sıcaklığı 1 derece düştü, Belek'te caretta caretta yuvaları yüzde 61 azaldı
YEREL HABERLER Su sıcaklığı 1 derece düştü, Belek'te caretta caretta ...
Antalya’da 387 litre sahte içki yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da 387 litre sahte içki yakalandı
Kaş'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kaş'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.