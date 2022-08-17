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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya´da 48 ülkeden çocukların katılımıyla festival düzenlendi

DHA

Antalya´da 48 ülkeden çocukların katılımıyla festival düzenlendi


Levent YENİGÜNİbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bulunan Rixos Premium Tekirova'da çocuklara özel bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Rixy Kids Fest'te 48 ülkeden 700 çocuk doyasıya eğlendi.Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan ve her yıl World Travel Awards tarafından Türkiye'nin en iyi aile oteli ödülünün de sahibi olan Rixos Premium Tekirova Otel'de 2015 yılında çocuklara özel olarak başlatılan Rixy Kids Fest'in bu yıl 8'incisi düzenlendi. 8 yıl hep aynı tarih olan 16 Ağustos'ta yapılan bu özel festivale 48 ülkeden 700 çocuk katıldı. Katılan çocuklara festival boyunca unutulamayacak bir tatil deneyimi yaşatıldı. Geleneksel hale getirilen festivalde özel tişörtleri giyen çocuklar, hayallerini süsleyen birçok karakterin maskotlarıyla birlikte 1,5 kilometrelik korteje katıldı.Çocuklar için festival alanında gösteri sahneleri kurulurken, burada şovlar sahnelendi. Çocuklar bu şovları hayranlıkla izlerken, diğer noktalarda ise onlara özel oyun platformlarında bir araya gelerek eğlenceli dakikalar yaşadılar. Alan içerisinde kurulan panayır bölümünde ise çocuklar için hazırlanan dondurma, pamuk şeker, elmalı şeker, patlamış mısır, sosisli sandviç gibi çocukların en sevdiği tatlı ve yemek seçenekleri ikram edildi.'48 ÜLKEDEN 700 ÇOCUK FESTİVALE KATILDI'Düzenlenen festivalle ilgili konuşan Rixos Premium Tekirova Genel Müdürü Tahir Altınkaya, "Tartışmasız sezonun en büyük ve en güzel etkinliklerinden biri Rixy Kids Fest'in 8'incisini düzenliyoruz. Birbirinden güzel yiyecek, içecek köşelerinin olduğu, yüzlerce çizgi film karakterlerinin olduğu, çocukların aşık olduğu o şekerlerin, şekerleme ürünlerinin bulunduğu aynı zamanda yetişkinlerin de kendilerini çocuk gibi hissettiği müthiş bir festivalde, doğanın kalbinde 'mutlu çocuk, mutlu aile' sloganıyla misafirlerimizi ağırlıyoruz. 48 farklı ülkeden ağırladığımız 700 çocuğumuz var, onlara ev sahipliği yapıyoruz" dedi.'REZERVASYONLAR 25 GÜN ÖNCE TÜKENDİ'Festivalin hep aynı tarihte yapıldığını belirten Altınkaya, "8 yıldır da tarihimizi hiç değiştirmedik. 16 Ağustos'ta misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Gelmeden önce mutlaka tarihlerini bilenler rezervasyon yapıyor. Bilmeyenler ise daha öncesinde çıkmış olduğumuz reklamlarımızla, bildirimlerimizle bu tarihe özellikle rezervasyon yaptırıyorlar. Bundan 2025 gün öncesinde bu tarihleri tamamen doldurmuş durumdaydık. Bunun da mutlu heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya
2022-08-17 11:06:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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