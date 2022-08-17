Şenay'ı öldüren eşi, 4 gün sonra teslim oldu



Veli KÖKENLevent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Döşemaaltı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu'nu (37) başından tabancayla vurarak öldüren Serkan Ayvaoğlu (42), cinayetten 4 gün sonra jandarmaya teslim oldu.

Olay, 13 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Ayvaoğlu, boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu´nun da katıldığı mahalledeki düğüne geldi. Konuşma bahanesiyle eşini yanına çağıran Serkan Ayvaoğlu, onu düğün alanından uzaklaştırdı. Bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serkan Ayvaoğlu´nun araca bindirmeye çalıştığı Şenay Ayvaoğlu'nu reddedip direndi.

VURUP, KAÇTI

Yanındaki tabancayı çıkaran Serkan Ayvaoğlu, eşinin başına ateş edip, aracını da bırakarak kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayvaoğlu´nun hayatını kaybettiğini belirledi. Şenay Ayvaoğlu'nun cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu´nun morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

TESLİM OLDU

Serkan Ayvaoğlu, bugün öğle saatlerinde Korkuteli'ye bağlı Köseler Mahallesi muhtarının yanına giderek, teslim olacağını söyledi. Muhtarın telefonla araması üzerine Korkuteli ve Döşemealtı ilçe jandarma ile JASAT ekipleri, muhtarlık binasına gelerek Serkan Ayvaoğlu'nu gözaltına aldı. Dağbeli Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan Serkan Ayvaoğlu, adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Veli KÖKENLevent YENİGÜN

2022-08-17 15:19:19



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