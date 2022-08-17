Bir gün yaşayabilen 2 başlı buzağı eğitim için kullanılacak



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 2 başla dünyaya gelip bir gün sonra ölen buzağı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veterinerlik Fakültesi'nde eğitimde kullanılacak.

Elmalı ilçesi Geçit Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılık yapan Ramazan Özmil'e ait inek, 10 Ağustos günü çift başlı buzağı doğurdu. Gebe ineği ve diğer inekleri kontrol etmek için sabah ahıra gittiğini anlatan Özmil, "İneğimin buzağılayacak olduğunu gördüm. Buzağılaması zordu. El atınca çift kafa gördüm. Bunun üzerine veteriner Cemal Özkaya'ya haber verdim. O geldi, ineğimize müdahale etti, doğum yaptırdı. Saat 07.30'da ineğim doğum yaptı, buzağıya süt emzirdim" dedi. Ramazan Özmil, 2 ayrı baştan süt emzirdiği buzağıyı, ertesi gün kaybettiğini söyledi.

NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veterinerlik Fakültesi, eğitimde kullanmak için ölen çift başlı buzağıyı Özmil'den teslim aldı. MAKÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner, çok nadir görülebilen bir olay olduğunu, buzağıyı hem inceleyeceklerini hem de öğrencilerin eğitiminde kullanacaklarını dile getirdi. Prof. Dr. Öner, çift başlı doğumun nedeniyle ilgili Patoloji Anabilim Dalı bölümünde ayrı inceleme yapıldığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-08-17 15:23:59



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