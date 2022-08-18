Irmak kenarındaki ağaçta kalan köpek, kanoyla kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Köprüçay Irmağı kenarındaki ağaçta mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kanoyla kurtarıldı.

Belkıs Mahallesi'nde dün akşam yavru köpeğin, Köprüçay Irmağı kenarındaki ağaçta mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelip, kanoyla ırmağa giren ekipler, yavru köpeği kurtararak, kıyıya çıkardı. Köpeği besleyen itfaiye ekibi, durumunun iyi olduğu anlayınca serbest bıraktı. Köpeğin kurtarılmasını izleyen çevredekiler de ekiplere teşekkür etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-08-18 16:10:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.