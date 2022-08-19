'Havuzda Serinleyen Kadın' heykelinin rujla boyanmasına tepki

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İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 1940'ta dönemin valisi Haşim İşcan tarafından kamulaştırılarak açılan Karaalioğlu Parkı'ndaki 'Havuzda Serinleyen Kadın' heykeli, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından rujla boyandı. Antalyalılar, heykeli boyayanlara tepki gösterdi.

Antalya'da geçmişi 1930'lu yıllara dayanan, 1940'ta ise dönemin valisi Haşim İşçan tarafından kamulaştırılarak kentte yaşayanların hizmetine açılan Karaalioğlu Parkı'ndaki süs havuzunda 'Havuzda Serinleyen Kadın' heykeli, rujla boyandı. Heykelin yanakları ile dudaklarının rujla boyandığını görenler, tepki gösterdi. Heykeltıraşı ve yapım tarihi bilinmeyen mermer heykelin bir an önce temizlenmesi istendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-08-19 10:26:04



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