Mahalleli, Antalya'daki köpek ölümlerine çare arıyor

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Meydankavağı Mahallesi'nde 10 gün içerisinde yaklaşık 30 kedi ve köpeğin ölmesi, tedirginliğe yol açtı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, zehir tespit edilen 2 park 15 gün süreyle belediye ekipleri tarafından kullanıma kapatıldı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde 9 Ağustos´tan bu yana yaklaşık 30 köpek ve kedinin ölmesi mahalleliyi tedirgin etti. Hayvanların zehirlendiğini düşünen mahalleli, polis ve belediyeye haber verdi. Köpek ölümleriyle ilgili polis inceleme başlattı.

Belediye yetkilileri ise tedbir amacıyla 1551 Sokak'taki 2 parkı 15 gün süreyle kullanıma kapattı. Ekipler ayrıca 'Bu alanda tehlikeli (zehirli) zirai madde tespit edilmiştir. Alan, 15 gün süreyle kullanıma kapatılmıştır' yazılı afiş astı. Ekipler, ölümlerin sayısının artmasının ardından ot biçme işlemi de gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesabından hayvan zehirlenmelerine ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Uysal, ilgili kurumların soruşturma açtığını aktararak, "Biz de belediye olarak maksimum derecede koordinasyon içerisinde gerekeni yapmaya gayret ediyoruz. Suç duyurusunda bulunduk, bazı hayvanları kurtardık. Çalışmaya devam ediyoruz. Bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Sürecin takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de park çevresindeki kamera kayıtlarını alarak olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

'BİR ŞEY YALADI VE ZEHİRLENDİ'

Köpeğinin parkta gezdirdiği sırada zehirlendiğini ve veterinere götürerek kurtardığını aktaran Burçak Aktürk, "16 Ağustos günü köpeğimi dışarı çıkardım. Sadece çöp atmaya parka kısa süreliğine girdik. Orada köpeğim yerden bir şey yaladı. Kendisini çektim ama kısa sürede yaladı. 10 dakika sonra eve döndüğümde köpeğimin yalpaladığını gördüm. Kaldırdım ama yine düştü. Acilen veterinere götürdüm ve zehirlendiği teşhisini koydu. Orada gerekli müdahaleleri yaparak köpeğimi kurtardı" dedi.

Aktürk, Antalya ve yaşadıkları mahallelerde köpek katliamı yapıldığını iddia ederek, "Sokakta çocuklar oynasaydı ve birileri onlara şeker dağıtsa, 10 dakika sonra can çekişseydi ne olurdu. Bu benim için aynı şey. Bunların hepsi can. Ben kendi köpeğimi kurtaramayacağım zannettim" diye konuştu.

'SOKAKLARIMIZDA ÖLÜM SESSİZLİĞİ VAR'

Meydankavağı Mahallesi'nde yaşayanlar adına konuşan Gökhan Yıldız, şikayetçi olduklarını kaydederek, "9 Ağustos'tan bu yana adeta cehennemi yaşıyoruz. Her gün burada yeni ölüm haberleri alıyoruz. Biraz daha umutsuzluk içerisine düşüyoruz. Şikayetlerimiz sonucunda Muratpaşa Belediyesi 2 parkı 15 gün süreyle kapattı. Buna rağmen henüz ölümler son bulmadı. Sahipli ya da sahipsiz 20'den fazla köpek öldü. Burada kalanları ise ölümden kurtarmak adına barınaklara aldırdık. Şimdi sokaklarımızda ölüm sessizliği var. Parklarda çocuklar koşup oynayamıyor. Çünkü köpeklerimiz artık yok" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZI DIŞARI ÇIKARTAMIYORUZ'

Yıldız, faillerin bulunması konusunda yardım beklediklerini belirterek, "Faillerinin bulunmasında polisimize, belediyeye ve devletimize çok ihtiyacımız var. Hala devam eden ölüm vakalarının sonunun gelmesini istiyoruz. Bizler köpeklerimizle sokağa çıkmaya korkuyoruz. Her an nereden zehri alır diye kuşku içindeyiz. Çocuklarımızı korkudan dışarıya çıkartamıyoruz. Herkesi de yaşanan katliamın faillerini bulmada destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Mahallede yaşayan Yalın Yıldız (10), "Hayvanlara bunların yapılması bizim için kötü oldu. Hayvanların kimseye bir zararı yok. Neden hayvanlara bu zarar verilir. Bu hayvanlar bizi koruyor. Kim neden böyle bir şey yapar. Biz çok üzülüyoruz. Gözümüzün önünde ölüyorlar. Bir çözüm bulunsa çok iyi olur. Kendi hayvanlarımızın zehirlenmesinden korkuyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

