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Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: 5-2

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: 5-2


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA)STAT: Corendon Airlines
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Mustafa Sönmez, Erdinç Sezertam
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Fernando Martins, Fredy (Dk.79 Gökdeniz Bayrakdar), Sam Larsson (Dk.79 Cemali Sertel), Ndao (Dk.53 Ghacha), Luiz Adriano (Dk.68 Hakan Özmert), Haji Wright
TRABZONSPOR: Uğurcan Larsen, Denswil (Dk.68 Siopis), Vitor Hugo (Dk.46 Marc Bartra), Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk.43 Enis Bardhi), Dorukhan (Dk.87 Kouassi), Djaniny, Bakasetas (Dk.43 Abdülkadir Ömür), Trezeguet, Cornelius
GOLLER: Dk. 24 Fernando Martins, Dk. 40 (P), Dk. 90+8 Haji Wright, Dk. 81, Dk. 90+6 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor) Dk.45+5, Dk. 73 Enis Bardhi (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Sam Larsson (Fraport TAV Antalyaspor) Doğucan Haspolat, Denswil (Trabzonspor)Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 3'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u 5-2 mağlup ederek bu sezon evinde ilk galibiyetini elde etti. Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, bordo mavili ekip de 6 puanla haftayı tamamladı.7´nci dakikada sağ kanattan gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Fredy'nin ortasına Haji Wright'ın ayağının dışıyla yaptığı vuruş kaleye paralel şekilde az farkla auta gitti.
12'nci dakikada Trabzonspor'un atak yönüne sağ kanattan geliştirdiği atakta Djaniny'nin penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Cornelius'un vuruşu yandan dışarıya çıktı.
14'üncü dakikada Antalyaspor atağında Larsson'un sürüklediği top savunmadan dönerken, Fernando Martins'in önünde kaldı. Fernando'nun sağ ayağıyla ceza alanı dışından yaptığı mükemmel plase vuruşu sağ alt köşeden ağlarla buluştu. 1-0.
25'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Trabzonspor'da Bakasetas'ın ortasına Cornelius'un kafa vuruşu kaleci Boffin'de kaldı.
39'uncu dakikada gelişen Antalyaspor atağında Luiz Adriano'nun ceza alanı içerisinde bulunan Haji Wright'a pasında Trabzonspor savunmasında Vitor Hugo'nun oyuncuyu düşürmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.
40'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Haji Wright meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0.
45+5'inci dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, derinlemesine pasında Djaniny topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'in vuruşu kaleci Boffin'den sekerken Cornelius topu önünde bulurken onun pasında Bardhi gelişine yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 2-1.
60'ıncı dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Marc Bartra'nın sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
61'inci dakikada Antalyaspor'da ceza alanı sağ kanat içerisinde topla buluşan Ghacha'nın sert şutu yandan auta çıktı.
66'ncı dakikada Antalyaspor atağında ceza alanı sol çaprazından Larrson'un yerden sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
73'üncü dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışında bulunan Trezeguet'ye pasını verirken oyuncu tek pasla Bardhi'yi gördü. Makedon oyuncu Antalyaspor savunmasındaki rakibini geçtikten sonra ceza alanı dışından sağ ayağıyla yaptığı sert vuruş ağlara gitti. 2-2.
81'inci dakikada Trabzonspor savunmasının hatasında topla buluşan Haji Wright, ceza alanına kadar topu sürüklerken, vuruşunda meşin yuvarlak Siopis'e çarparak kaleci Uğurcan Çakır ve defansı yanılttı. Topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar ise topu boş filelere yollayarak takımını öne geçirdi. 3-2.
90+5'inci dakikada Abdülkadir'in ceza alanına ortasına penaltı noktasında Trezeguet'in kafa vuruşunda topu önce kaleci Boffin çelerken, ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.
90+6'ncı dakikada hızlı gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında kırmızı beyazlılar Trabzonspor savunmasını 3'e 2 yakalarken Ghacha'nın pasında Gökdeniz Bayrakdar ceza alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere yolladı. 4-2.
90+8'inci dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Haji Wright, 3 Trabzonsporlu savunma oyuncusunu tek hareketle geçerek vuruşunu yaptı. Savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci uğurcan Çakır'ın üstünden ağlara gitti. 5-2.
Mücadele 5-2 Fraport TAV Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-08-21 00:04:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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