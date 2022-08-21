Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından


Alfons Groenendijk: Türkiye Ligi'nin geçen sezon şampiyonuna 5 gol attık. Biraz ağır bir skor olduAbdullah Avcı: Bugün bunu hak etmediğimizi düşünüyorumAdem AKALAN - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, Türkiye Ligi'nin geçen sezon şampiyonuna 5 gol attıklarını ve biraz ağır bir skorun olduğunu söylerken, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ise, oyun olarak bu skoru hak etmediklerini kaydetti.
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonun 3'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u Fernando Martins, Haji Wright(2) ve Gökdeniz Bayrakdar'ın(2) golleriyle 5-2 yendi. Kırmızı beyazlı ekip aldığı galibiyetle yeni sezonda ilk 3 puanını alırken, puanını 6'ya yükseltti. Bordo mavili Trabzonspor ise haftayı 6 puanla kapattı. Maç sonunda Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk ile Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
GROENENDIJK: TARAFTARIMIZ BİZİ İNANILMAZ DESTEKLEDİ
Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, konuşmasına Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarında hayatlarına kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek başladı. Kendileri için inanılmaz bir maç olduğuna dikkat çeken Groenendijk, maça hazırlanırken idmanlarda yaşanan sakatlıklar nedeniyle ilk 11'de değişikliklere gittiklerini söyledi. Maç başladıktan sonra skor avantajını aldıklarını ancak maçın içinde Kudryashov ve Ndao'nun sakatlığının da kendilerini biraz daha zorladığını kaydeden Groenendijk, "45+5'de yediğimiz golle devre arasına önde girdik ama son dakika morallerimizi biraz bozmuştu. İkinci yarı rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk ve öylede oldu. Biz de skoru korumak adına hamleler  ve değişiklikler yaptık. Ancak 2'nci golü de kalemizde gördük. Taraftarlarımız birinci dakikadan 90'ıncı dakikaya kadar takıma hakikaten 12'nci adam gibi destek oldular. Bize destek oldular, yardım ettiler. Bunun sayesinde inanılmaz bir geri dönüş yaptık. 3'üncü gol, ofansif geçişle bulduğumuz bir goldü. Bundan dakikalar sonra Boffin'in yaptığı inanılmaz kurtarışla aslında bu galibiyeti perçinlemiş olduk. Bundan sonra gelen iki golle maçın skorunu tayin ettik" dedi.
"BİRAZ AĞIR BİR SKOR OLDU"
Türkiye Ligi'nin geçen sezon şampiyonuna 5 gol attıklarını ifade eden Groenendijk, "Biraz ağır bir skor oldu. Trabzonspor, bu ligin önemli bir kulübüdür. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçında başarılar diliyorum. Bu gece kutlama yapıp, yarın antrenmanlara başlayacağız" diye konuştu.
"SÜRPRİZLER, PLANLAR HAZIRLIYORUZ"
Trabzonspor'a son 3 maçı kaybetmediklerinin farkında olduklarını dile getiren Groenendijk, "Bunun bizde farkındayız. Onlara zorlu bir rakip olduğumuzu kabul ettirdiğimiz kanaatindeyim. Onların işini zorlaştıracak şekilde hazırlanıyoruz. Geçen sezonda aynı şekilde bunu yaptık. Sürprizler, planlar hazırlıyoruz. Bu planlar genellikle onlara karşı olan maçlarda. Ancak galibiyetler kendiliğinden gelmiyor. Sıkı çalışmayla, tüm oyuncu grubu olsun, teknik heyet olsun birlikte iyi çalışmasından geliyor. O yüzden herkesi tekrar tebrik ediyorum. 3 kez bu başarı tekrarlanıyorsa kendi açımızdan bir istikrardır. Onlar açısından da zorlu bir rakip olmamızdandır" dedi.
AVCI: RAKİP İKİNCİ YARI OYUNA HAKİM OLAMADI TOPU TUTAMADI
Oyunun ortada arada olan bir oyun olduğunu dile getiren Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyun aynı şekilde devam ederken ayakta kalmamız gereken yerde yaptığımız bir penaltıyla 2-0 mağlup duruma düştük. Devre biterken golü bulduk ve içeri girdik. İçeri girdikten sonrada oyunsal olarak formasyonda bir değişiklik yaptık. Üçlüyü kurup oyunu tamamen domine edip elimize aldık. Oyunun zaten gol getireceği belliydi. 2-1´ken topumuz direkten döndü. Sonra tekrar devam ettik, 2-2´yi yakaladık. Oyunu seyrederken teknik adam olarak dışarıdan oyunu kazandık kazanacağımızı gösteriyordu. Rakip ikinci yarı oyuna hakim olamadı, topu tutamadı" diye konuştu.
"BUGÜN BUNU HAK ETMEDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"
Top ayaklarındayken gol attıklarını, skorun 3-2 olduğu esnada ise toplarının direkten döndüğünü belirten Avcı, "O top direkten döndükten sonra dördüncü golü yedik. Ondan sonrasında oyun enteresan oldu. Oyun olarak bugün bunu hak etmediğimizi düşünüyorum ama futbolun içinde bunlar var.  Trabzonspor geçen senenin şampiyonudur, 3 maç geride kaldı 2'sini kazandık, birini kaybettik. Buradan güçlü bir şekilde çıkıp çarşamba ve Pazar maçlarına hazırlanacağız. Ağustos ayı böyle gidecek. Hem zihinsel hem fiziksel bu mevsim her takım için maç oynamak kolay değil. Ama yapacak bir şey yok, futbolun içinde bunlar var, bugün kaybettik. Rakibi tebrik ediyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Alfons Groenendijk'in açıklamaları
Abdullah Avcı'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2022-08-21 00:58:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: 5-2
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: 5-2
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar
YEREL HABERLER Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar
Spor Toto Muaythai Süper Ligi 4. Ayak Turnuvası Alanya'da yapılacak
YEREL HABERLER Spor Toto Muaythai Süper Ligi 4. Ayak Turnuvası ...
Kumluca ilçesinde "Karagöl Yayla Şenliği" başladı
YEREL HABERLER Kumluca ilçesinde "Karagöl Yayla Şenliği" başladı
Antalya'da deniz yerine caddeye yönelen caretta carettalar telef oldu
YEREL HABERLER Antalya'da deniz yerine caddeye yönelen caretta ...
Kaş Kaymakamı Yazıcı'ya veda programı düzenlendi
YEREL HABERLER Kaş Kaymakamı Yazıcı'ya veda programı düzenlendi
Mahalleli, Antalya'daki köpek ölümlerine çare arıyor
YEREL HABERLER Mahalleli, Antalya'daki köpek ölümlerine çare arıyor
Deniz yerine caddeye çıkan yavru carettalar, araçların altında ezildi
YEREL HABERLER Deniz yerine caddeye çıkan yavru carettalar, ...
Tur ile yolcu otobüsleri çarpıştı: 2'si ağır, 25 yaralı
YEREL HABERLER Tur ile yolcu otobüsleri çarpıştı: 2'si ağır, 25 ...
Nesli tehlikedeki 5 endemik balık koruma altında
YEREL HABERLER Nesli tehlikedeki 5 endemik balık koruma altında
Antalya'da 2 otobüsün karıştığı kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da 2 otobüsün karıştığı kazada 2’si ağır 25 ...
Antalya’da yüzmek için baraja giren Suriyeli boğuldu
YEREL HABERLER Antalya’da yüzmek için baraja giren Suriyeli boğuldu
Antalya'da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını komşuları kurtardı
YEREL HABERLER Antalya'da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını ...
Antalya'da 2 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anne hakim karşısında
YEREL HABERLER Antalya'da 2 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü iddia ...
Antalya'da yangında evlerinde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya'da yangında evlerinde mahsur kalan 3 kişi ...
Antalya'da servis midibüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da servis midibüsü ile çekicinin çarpışması ...
Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi
Antalya'da servis midibüsü, oto kurtarma aracına çarptı: 4'ü ağır, 27 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da servis midibüsü, oto kurtarma aracına ...
Antalya'da zehirlendiği iddia edilen sahipsiz kedi hayata tutundu
YEREL HABERLER Antalya'da zehirlendiği iddia edilen sahipsiz kedi ...
Akdeniz Üniversitesi kök hücre ve yapay organ üretim çalışmalarına başlayacak
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi kök hücre ve yapay organ üretim ...
Antalya'da sokakta fenalaşan harita mühendisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da sokakta fenalaşan harita mühendisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.