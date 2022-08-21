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Antalya Gökyüzü Gözlem Etkinliği´nde 630 saatlik gözlem yapıldı

DHA

Antalya Gökyüzü Gözlem Etkinliği´nde 630 saatlik gözlem yapıldı


ANTALYA, (DHA)ASTRONOMİ tutkunlarının buluşma noktası olan ve açılışı 18 Ağustos'ta yapılan Antalya Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde gözlenen meteor yağmuru, katılımcılara heyecanlı dakikalar yaşattı. Astronomi meraklıları, etkinlik alanına kurulan teleskopların önünde `göğe bakma kuyruğu´ oluşturdu. Etkinlik boyunca 630 saatlik gözlem yapıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank´ın açılışını 18 Ağustos'ta yaptığı Antalya Gökyüzü Gözlem Etkinliği´nin ilk gününde 3 bin 500 kişi arasından kura ile seçilen 750 kişinin yanı sıra kurulan çadırlarda toplam 1400 kişi konakladı. Etkinliğin ikinci gününde ise Kepez Belediyesi´nin 'Çadırını Al Sen De Gel' sloganıyla gerçekleştirdiği davete binlerce kişi katılım gösterdi. İlk iki günde etkinliğe 8 bin günübirlik ziyaretçi katılırken, alandaki 5 gözlem istasyonunda 'göğe bakma kuyruğu' oluştu.
ATMOSFER KALİTESİ DÜNYADAKİ EN İYİ YERLERDEN
Gökyüzü meraklıları, uluslararası uzay çalışmalarında atmosfer açısından dünyadaki en iyi yerden biri olarak kabul edilen ve Türkiye´nin aktif en büyük gözlemevi olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi´ni (TUG) de ziyaret etme imkanı buldu. Etkinliğin düzenlendiği Saklıkent Kayak Merkezi´nin eteklerinden 7 kilometrelik dağ yolunu araçlarla tırmanarak 2 bin 500 rakımlı Bakırlıtepe´deki gözlemevine ulaşan katılımcılar, uluslararası uzay çalışmalarında kullanılan 4 dev optik teleskop hakkında bilgi aldı. Beydağları´nın en yüksek tepelerinden biri olan Bakırlıtepe´de kurulu teleskoplardan 1,5 metre ayna çapı ile Türkiye´nin en büyük optik teleskopu RTT 150´de gözlem heyecanı yaşandı. Yıldız ışığını dalga boylarına ayırma ve içindeki gök cisimlerinin kimyalarını inceleme imkanı vermesi nedeniyle de Türkiye´nin ilk ve en büyük tayf çekeri olarak bilinen RTT 150 teleskobu, yoğun ilgi gördü.
500´E YAKIN GÖZLEM PROJESİ
Astronomi meraklıları, TUG´da bugüne kadar 500´e yakın ulusal ve uluslararası gözlem projesiyle çok sayıda keşfe de imza atılan T100, T60 ve Amerika, Avrupa, Afrika ve Avustralya kıtalarında kurulan robotik teleskop ağının parçası olarak Saklıkent´te yer alan ROTSE-III-d teleskoplarıyla ilgili de bilgi aldı.
630 SAATLİK GÖZLEM
TUG´daki dev teleskopların yanı sıra Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki etkinlik alanına 5 gözlem istasyonu kuruldu. Üniversitelerin astronomi ve uzay kulüplerinden seçilen 78 astronomi uzmanı, 30 teleskopta gözlem yaptırdı. Her teleskopta ortalama 21 saat gözlem yapılırken etkinlik boyunca toplam 630 saatlik gözlem yapıldığı öğrenildi.
Uzmanlar, üç gün boyunca farklı yaş gruplarından katılımcılara gökyüzünü, yıldızları ve gezegenleri anlattı. Öte yandan etkinlik boyunca 400 kişinin görev aldığı öğrenildi.
KONFERANS ÇADIRI
Etkinlik kapsamında gündüzleri ise `konferans çadırı´ olarak adlandırılan alanda, 'Kutup Araştırmaları', 'Astrofotoğrafçılık', 'Yere Yakın Geçiş Yapan Asteroidler', 'Bir Yıldızın Yaşamı', 'Uzay Havası', 'Dünya Dışı Yaşam' gibi başlıklar taşıyan söyleşilerde uzaya dair birçok soru yanıtlanırken, çocuklar da birbirinden ilginç bilim atölyeleri ve yarışmalara katıldı. Geceleri ise teleskoplarla yıldızlar ve gezegenleri keşfe çıktı.
METEOR YAĞMURU
Antalya Gökyüzü Gözlem Etkinliği´nde bu yıl meteor yağmuru sürprizi de yaşandı. 1992 yılında dünya yörüngesine yakın bir noktadan geçen 'Swift-Tuttle' kuyruklu yıldızının kalıntılarından oluşan ve dünyanın güneşin etrafından dönerken bu kozmik toz bulutuna rastlaması nedeniyle meydana gelen bu gökyüzü olayı, katılımcılara heyecanlı dakikalar yaşattı.
SABAHA KADAR GÖZLEM
TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri Koordinatörü, Kıdemli Uzman Astronom Kadir Uluç, her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gördüklerini belirterek, şunları söyledi:
"Her yaştan katılımcı ile çok güzel üç gün geçirdik. Etkinlikte katılımcılar akademisyenlerin gerçekleştirdikleri sunumları dinleyerek astronomi alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi edinirken, merak ettikleri soruların yanıtlarını alanındaki uzman kişilerden alma imkanına kavuştular. Geceleri ise teleskoplar başında sabaha kadar uzmanlar ile ilginç gök cisimlerini gözlemlediler. Etkinliklerimize özellikle gençlerin ilgisinin artarak devam etmesi bizleri sevindirirken aynı zamanda gelecek için umutlandırıyor."
Etkinliğe özellikle aileler, büyük ilgi gösterirken, katılımcılar Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri´nin özellikle çocuklar ve gençler için ilham verici olduğunu kaydetti. Etkinliğe katılan Ceren Ateş, "Bilimle iç içe bir nesil yetiştirmek hepimizin çok büyük hayali. Genç yaşta bu kıvılcımı ateşlemek çok güzel" derken, küçük gökyüzü meraklısı Ali Dayıoğlugil de "Takım yıldızlarını, Kutup Yıldızı´nı, Mars´ı ve cüce gezegen olduğu için Plüton´u, görmeyi çok isterim. Astronomiyle bilim insanları ve robotikle ilgileniyorum" dedi.
'GURUR VERİYOR'
Eşi ve bebeğiyle etkinliğe katılan Nurcan Alptekin, "Ülkemiz, geleceğimiz, çocuklarımız adına müthiş gelişmeler bunlar" derken, katılımcılardan Mehmet Akman ise "Ülkemiz her geçen gün gelişiyor, büyüyor. Dünya çapında da belli bir noktaya gelmeye çalışıyor. Çocuklar ve gençler için önemli bir etkinlik. Ülkemizde böyle önemli projelerin yürütülüyor olması gurur veriyor bize" diye konuştu. 
Katılımcılardan Sena Yılmaz, "İsteyince ülke olarak neler yapabileceğimizi gördük" dedi. 
İpek Bulut da "Avrupa´nın en büyük teleskobu Erzurum´da yapılıyor. Ülkem hakkında gurur duyuyorum" diye konuştu. 
TÜBİTAK KOORDİNASYONUNDA
Bilim Teknik Dergisi tarafından ilk kez 1998 yılında Antalya Saklıkent´te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜBİTAK, Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi, Kepez Belediyesi, Antalya OSB, Adana Hacı Sabancı OSB, Gaziantep OSB, Mersin Tarsus OSB, PAKOP Plastik İhtisas OSB ile Kapaklı İkitelli2 OSB Derneği ve ECASEREL katkılarıyla gerçekleştirildi.
3 ŞEHİR 30 BİN KİŞİ
'Milli Uzay Programı' vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amacıyla 9-12 Haziran´da Diyarbakır Zerzevan Kalesi´nde, 3-5 Temmuz da Van´da ve 22-24 Temmuz´da Erzurum´da düzenlenen etkinliklere de çoğu aileler ve gençlerden oluşan yaklaşık 30 bin kişi katılmıştı. (DHA)DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Antalya
2022-08-21 12:34:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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