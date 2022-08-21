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Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor

DHA

Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor


Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde yüksek sıcaklık ve nemden bunalarak serinlemek isteyenler, soluğu sahil kenarında alıp, gece burada uyuyor.
Her gün binlerce yerli ve yabancı tatilcinin geldiği Konyaaltı Sahili'ni, akşamları da aşırı sıcak ve nemden bunalanlar dolduruyor. Serin noktada uyuyabilmek isteyenler, gece sahile gelerek ya havluların üzerinde ya da yasak olmasına rağmen kurdukları çadırlarda uyuyor. Gecenin sıcağından kurtularak serinleyenler, günün ilk ışıklarıyla uyanıp denize giriyor. Hava sıcaklığının 32 derece, nem oranının yüzde 85'e ulaştığı kentte, deniz suyu sıcaklığının ise 31 derece olduğu kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-08-21 12:42:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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